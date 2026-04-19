Λίβανος: Oι πολίτες επιστρέφουν μετά την εύθραυστη εκεχειρία αντικρίζοντας εικόνες καταστροφής

«Μου είπαν ότι το σπίτι μου έχει καταστραφεί, αλλά ήθελα να το δω με τα μάτια μου» - Κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, δρόμοι έχουν καταστραφεί και πολλές κατοικίες είχαν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές από αεροπορικά πλήγματα

The LiFO team
Φωτ. από κατοίκους που επιστρέφουν στον Λίβανο / Getty Images
Χιλιάδες εκτοπισμένοι κάτοικοι στον νότιο Λίβανο εκμεταλλεύτηκαν την εύθραυστη εκεχειρία για να επιστρέψουν, έστω και προσωρινά, στα χωριά τους, αντικρίζοντας όμως εικόνες εκτεταμένης καταστροφής.

Ο Hammed Ashour ξεκίνησε πριν χαράξει σήμερα, να επιστρέψει στο χωριό του στον νότιο Λίβανο. Παρά τις προειδοποιήσεις του λιβανικού στρατού, του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ να μην επιστρέψουν ακόμη οι εκτοπισμένοι λόγω της συνεχιζόμενης επικινδυνότητας, εκείνος είχε ήδη μετρήσει 44 ημέρες μακριά από το σπίτι του και δεν ήθελε να περιμένει άλλο.

Η διαδρομή, που συνήθως διαρκεί δύο ώρες, μετατράπηκε σε ένα πολύωρο ταξίδι καθώς χιλιάδες αυτοκίνητα κατευθύνονταν προς τον νότο μετά την εύθραυστη εκεχειρία.

Η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ οι δρόμοι παρέμεναν κατεστραμμένοι από πρόσφατα πλήγματα, με τις αρχές να έχουν μόλις αποκαταστήσει κρίσιμες υποδομές για τη διέλευση των οχημάτων.

Λίβανος: Η εικόνα της καταστροφής

Παρά τις ζημιές και την καταστροφή στο οδικό δίκτυο, χιλιάδες κάτοικοι αποφάσισαν να επιστρέψουν προσωρινά στα χωριά τους, θέλοντας να δουν τι απέμεινε από τα σπίτια τους. Ο Ashour, όπως και πολλοί άλλοι, άφησε την οικογένειά του στη Βηρυτό για να τους προστατεύσει από τις εικόνες καταστροφής.

«Μου είπαν ότι το σπίτι μου έχει καταστραφεί, αλλά ήθελα να το δω με τα μάτια μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η επιστροφή στο χωριό, ακόμη και για λίγο, ήταν ζήτημα προσωπικής ανάγκης και σύνδεσης με τον τόπο του.

Όταν οι κάτοικοι έφτασαν στα χωριά τους, η ατμόσφαιρα άλλαξε δραματικά. Στην περιοχή Srifa, ο 28χρονος μηχανικός Hassan Najdi αντίκρισε το σπίτι του κατεστραμμένο, με τη γειτονιά του να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Κτίρια είχαν ισοπεδωθεί, δρόμοι είχαν καταστραφεί και πολλές κατοικίες είχαν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές από αεροπορικά πλήγματα. Παρόμοιες εικόνες αντίκρισαν και άλλοι κάτοικοι, οι οποίοι βρέθηκαν μπροστά σε ερείπια αντί για τα σπίτια τους, προσπαθώντας να αναγνωρίσουν τον τόπο όπου μεγάλωσαν.

Παρά την καταστροφή, πολλοί εξέφρασαν ανακούφιση που κατάφεραν έστω και προσωρινά να επιστρέψουν. Για αρκετούς, η παρουσία στο χωριό τους είχε συναισθηματική αξία, ακόμη κι αν η πραγματικότητα ήταν σκληρή.

Όπως ανέφερε ο Najdi, η επιστροφή συνοδεύεται από χαρά αλλά και βαθιά λύπη, καθώς οι απώλειες ανθρώπων και οι καταστροφές είναι τεράστιες. Παρά τις δυσκολίες, οι κάτοικοι εκφράζουν την ελπίδα ότι η κατάσταση κάποια στιγμή θα αποκατασταθεί.

Η επιστροφή των εκτοπισμένων γίνεται σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο περιβάλλον, καθώς η εκεχειρία χαρακτηρίζεται εύθραυστη και χωρίς εγγυήσεις διάρκειας. Οι φόβοι για νέα κλιμάκωση παραμένουν έντονοι, ενώ οι κάτοικοι γνωρίζουν ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.

Με πληροφορίες από Guardian

