Λίβανος: Επίθεση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια συνάντησης διαχείρισης κρίσης - 5 νεκροί

Ο δήμαρχος της πόλης Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο και ακόμα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ τουλάχιστον 43 τραυματίστηκαν, από αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και της ομάδας διαχείρισης κρίσεων που συντονίζει τη βοήθεια για τους πολίτες που παραμένουν στην περιοχή.

Αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για «φρενήρη τρόμο», λέγοντας στο BBC ότι τουλάχιστον εννέα αεροπορικές επιδρομές είχαν ως στόχο την πόλη μέσα σε διάστημα 30 λεπτών. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το BBC, στόχος των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών ήταν και δημαρχείο της Ναμπατίγια, όπου ο δήμαρχος συμμετείχε σε συνεδρίαση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην πόλη.

The mayor of Nabatieh, one of the largest & most vibrant towns in south #Lebanon, has been killed in an #Israel’i airstrike. Panicked messages from first responders: “They hit the municipality. The mayor’s inside. They’re all inside, no one left alive. Everyone’s been killed.” pic.twitter.com/X2kVh2VMyc