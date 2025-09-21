Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ θα ελέγχουν τον αλγόριθμο του TikTok στη συμφωνία με την Κίνα

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία με την Κίνα για το TikTok προβλέπει πως οι Αμερικανοί θα κατέχουν έξι από τις επτά θέσεις του διοικητικού συμβουλίου που θα ελέγχει την εφαρμογή στις ΗΠΑ, ενώ θα έχουν και τον έλεγχο του αλγορίθμου της.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στο Fox News ότι το TikTok «θα ανήκει κατά πλειοψηφία σε Αμερικανούς» και πρόσθεσε πως η διαχείριση του αλγορίθμου, ζήτημα που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, θα περάσει επίσης σε αμερικανικό έλεγχο.

Η συμφωνία έρχεται έπειτα από χρόνια ανησυχιών στις ΗΠΑ για πιθανή χρήση της πλατφόρμας από την Κίνα για προπαγάνδα. Το 2024 το Κογκρέσο είχε ψηφίσει νόμο για την απαγόρευση του TikTok, τον οποίο επικύρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο στις αρχές του 2025. Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε επανειλημμένα την εφαρμογή της απαγόρευσης, δίνοντας χρόνο για τις διαπραγματεύσεις.

Παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ ότι είχε «παραγωγική συνομιλία» με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και «εκτίμησε την έγκριση για το TikTok», το Πεκίνο δεν επιβεβαίωσε συμφωνία, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η εταιρεία Oracle — της οποίας ιδρυτής είναι ο Λάρι Έλισον, στενός σύμμαχος του Τραμπ — θα αναλάβει τη διαχείριση των δεδομένων και της ασφάλειας της εφαρμογής στις ΗΠΑ.

