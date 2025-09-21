ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ θα ελέγχουν τον αλγόριθμο του TikTok στη συμφωνία με την Κίνα

Η συμφωνία έρχεται έπειτα από χρόνια ανησυχιών στις ΗΠΑ για πιθανή χρήση της πλατφόρμας από την Κίνα για προπαγάνδα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ θα ελέγχουν τον αλγόριθμο του TikTok στη συμφωνία με την Κίνα Facebook Twitter
0

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία με την Κίνα για το TikTok προβλέπει πως οι Αμερικανοί θα κατέχουν έξι από τις επτά θέσεις του διοικητικού συμβουλίου που θα ελέγχει την εφαρμογή στις ΗΠΑ, ενώ θα έχουν και τον έλεγχο του αλγορίθμου της.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στο Fox News ότι το TikTok «θα ανήκει κατά πλειοψηφία σε Αμερικανούς» και πρόσθεσε πως η διαχείριση του αλγορίθμου, ζήτημα που είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, θα περάσει επίσης σε αμερικανικό έλεγχο.

Η συμφωνία έρχεται έπειτα από χρόνια ανησυχιών στις ΗΠΑ για πιθανή χρήση της πλατφόρμας από την Κίνα για προπαγάνδα. Το 2024 το Κογκρέσο είχε ψηφίσει νόμο για την απαγόρευση του TikTok, τον οποίο επικύρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο στις αρχές του 2025. Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε επανειλημμένα την εφαρμογή της απαγόρευσης, δίνοντας χρόνο για τις διαπραγματεύσεις.

Παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ ότι είχε «παραγωγική συνομιλία» με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και «εκτίμησε την έγκριση για το TikTok», το Πεκίνο δεν επιβεβαίωσε συμφωνία, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η εταιρεία Oracle — της οποίας ιδρυτής είναι ο Λάρι Έλισον, στενός σύμμαχος του Τραμπ — θα αναλάβει τη διαχείριση των δεδομένων και της ασφάλειας της εφαρμογής στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Politico

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μελόνι για Κερκ: «Ήθελαν να τον σταματήσουν επειδή ήταν ελεύθερος, θαρραλέος και ικανός»

Διεθνή / Μελόνι για Κερκ: «Ήθελαν να τον σταματήσουν επειδή ήταν ελεύθερος, θαρραλέος και ικανός»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός συνέδεσε το περιστατικό με μια ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση, λέγοντας ότι «κάποιοι έχουν γαλουχηθεί με την ιδέα ότι όποιος είναι διαφορετικός από εσένα πρέπει να ανατρέπεται»
LIFO NEWSROOM
Κοσμοσυρροή για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ – Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο State Farm Stadium

Διεθνή / Κοσμοσυρροή για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ – Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο State Farm Stadium

Σύμφωνα με την αστυνομία της Γκλέντειλ, πάνω από 200.000 άνθρωποι είχαν δηλώσει συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας της Turning Point USA, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τη χωρητικότητα του σταδίου
LIFO NEWSROOM
«Αυτός είναι ο δρόμος προς τη δικτατορία» καταγγέλει ο Δημοκρατικός Τσακ Σούμερ μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Διεθνή / «Αυτός είναι ο δρόμος προς τη δικτατορία» καταγγέλει ο Δημοκρατικός Τσακ Σούμερ μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Ο Τραμπ ζήτησε δημόσια από την υπουργό Δικαιοσύνης να κινηθεί εναντίον πολιτικών αντιπάλων του, λέγοντας «Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο, καταστρέφεται η φήμη και η αξιοπιστία μας»
LIFO NEWSROOM
Κλιμάκωση στη Βαλτική: Γερμανικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος

Διεθνή / Κλιμάκωση στη Βαλτική: Γερμανικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου την Τρίτη, όπου θα τεθεί και η σοβαρή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά MiG-31 την Παρασκευή
LIFO NEWSROOM
Star Wars στους δρόμους της Ουάσινγκτον: Διαδηλωτής ακολουθεί στρατιώτες με το θέμα του Νταρθ Βέιντερ

Διεθνή / Star Wars στους δρόμους της Ουάσινγκτον: Διαδηλωτής ακολουθεί στρατιώτες με το θέμα του Νταρθ Βέιντερ

Ο χρήστης του TikTok ανεβάζει τα βίντεο χαρακτηρίζοντάς τα ως «ειρηνική πράξη διαμαρτυρίας» με στόχο να μην «κανονικοποιηθεί» η εικόνα ένοπλων στρατιωτών στους δρόμους της πρωτεύουσας
LIFO NEWSROOM
 
 