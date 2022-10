Κριμαία: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του οδηγού που ανατινάχτηκε στη γέφυρα - «Κάλυψε απόσταση μισής ώρας, σε έξι»

Ένας 51χρονος άνδρας φέρεται να ήταν ο οδηγός του φορτηγού, παγιδευμένου με εκρηκτικά, που ανατινάχτηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη γέφυρα της Κριμαίας, υποδομή κομβικής σημασίας και σύμβολο της προσάρτησης της χερσονήσου της Ουκρανίας από τη Ρωσία.

Όπως μετέδωσε το ουκρανικό μέσο Tpyxa, πρόκειται για τον Μαχίρ Γιουσούμποφ, οδηγός φορτηγών που διαρκώς ταξίδευε στο Κρασνοντάρ και είχε έρθει για τελευταία φορά σε επαφή με την οικογένειά του, πριν από δύο ημέρες.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο μέσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η πληροφορία πως, παρότι η απόσταση προς τη γέφυρα καλύπτεται σε μισή ώρα, ο Γιασούμποφ χρειάστηκε έξι ώρες για να φτάσει στο σημείο.

This is 51-year-old Mahir Yusubov. He was engaged in transportation and constantly traveled around the Krasnodar. 2 days ago, he made contact with his family for the last time. The journey to the bridge could be covered in half an hour, but for some reason it took Yusubov 6 hours — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022

Λίγο μετά την έκρηξη που προκάλεσε πυρκαγιά και μερική κατάρρευση της γέφυρας, καθώς και το θάνατο τριών ανθρώπων, διακινήθηκαν μέσω social media τα πρώτα βίντεο από το συμβάν.

«Στις 06:07 ( τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο οδικό τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας σημειώθηκε έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, που προκάλεσε πυρκαγιά σε επτά βαγόνια τρένου που κατευθυνόταν προς την Κριμαία», ανέφερε η αντιτρομοκρατική επιτροπή, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Footage of the truck that supposedly blew up on the Crimean bridge pic.twitter.com/x2sLw1khQ8 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 8, 2022

Η γέφυρα, που κατασκευάστηκε με μεγάλο κόστος με εντολή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για να συνδέσει την χερσόνησο που προσαρτήθηκε με το ρωσικό έδαφος, χρησιμεύει κυρίως για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού για τον ρωσικό στρατό που επιχειρεί στην Ουκρανία.

Αποκαταστάθηκε η περιορισμένη κίνηση

To μεσημέρι του Σαββάτου και σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών, αποκαταστάθηκε η περιορισμένη κίνηση των οχημάτων στις λωρίδες που δεν καταστράφηκαν από την πρωινή έκρηξη.

Σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο, η κίνηση θα είναι περιορισμένη στη διέλευση της γέφυρας προς εναλλακτικές κατευθύνσεις.

The first cars that crossed the smoke-filled bridge to the Ukrainian Crimea pic.twitter.com/yvEi0ff7Ye — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022

Νωρίτερα, αυτοψία στο σημείο είχε κάνει η επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας.

The Investigative Committee of the #Russian Federation publishes a video from the site of the explosion on the #Crimean bridge. pic.twitter.com/8WlqIgDZ5f — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2022