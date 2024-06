«Κουραστήκαμε, ο θάνατος είναι πιο φιλεύσπλαχνος»: Τα λόγια της 7χρονης Αμάλ πριν πεθάνει στη Γάζα

Βομβαρδισμοί, θάνατος, ακρωτηρισμός, αναγκαστικός εκτοπισμός, έλλειψη τροφής και νερού: Τα παιδιά της Λωρίδας της Γάζας ζουν έναν ατελείωτο εφιάλτη.

«Φτάσαμε σε αυτό το σημείο... να σκαρφαλώνουμε σε ταράτσες μόνο και μόνο για να έχουμε ίντερνετ. Κουραστήκαμε από αυτή τη ζωή, ο θάνατος είναι πιο φιλεύσπλαχνος» είναι τα λόγια της 7χρονης Αμάλ Χανίγιε, από μία ταράτσα στη Γάζα, πριν χάσει τη ζωή της από τα ασσύμετρα ισραηλινά αντίποινα στον παλαιστινιακό θήλακα, μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

“We’ve reached this point… climbing rooftops just to get internet. We’re tired of this life… death is more merciful.”



Amal, 7 years old, was killed by the Israeli army with her father in Gaza.



Listen to her words once more! pic.twitter.com/lbj9ligjAH