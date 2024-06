Κουβέιτ: Σχεδόν 50 νεκροί από φωτιά σε πολυκατοικία που έμεναν αλλοδαποί εργάτες

Τουλάχιστον 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά σε πολυκατοικία στην πόλη Μανγκάφ του Κουβέιτ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Βίντεο από τη φωτιά στο Κουβέιτ που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τις φλόγφες να τυλίγουν το κάτω μέρος του κτηρίου και πυκνός μαύρος καπνός να αναδύεται από τους επάνω ορόφους. Πολλά από τα θύματα λέγεται ότι είναι αλλοδαποί εργάτες που ζούσαν εκεί.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σεΐχης Φαχάντ Γιουσούφ αλ-Σαμπάχ κατηγόρησε τους ιδιοκτήτες ακινήτων για απληστία και είπε ότι οι παραβιάσεις των οικοδομικών προτύπων οδήγησαν στην τραγωδία. «Δυστυχώς η απληστία των ιδιοκτητών ακινήτων είναι αυτή που οδήγησε σε αυτό», δήλωσε ο σεΐχης αλ-Σαμπάχ, ο οποίος ασκεί καθήκοντα υπουργού Εσωτερικών. «Παραβιάζουν κανονισμούς και αυτό είναι το αποτέλεσμα των παραβιάσεων».

🚨 SHOCKING! Around 40 Indian nationals were killed in a building fire at an labour camp in Kuwait.



There is no saftey for Indian workers in middle east. Strong protest needed! pic.twitter.com/KkWfP8xdFm