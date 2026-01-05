Ταυτοποιήθηκαν τα 40 θύματα, εκ των οποίων 20 ανήλικοι, που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά σε μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Η αστυνομία καταμέτρησε συνολικά 21 Ελβετούς, εννέα Γάλλους εκ των οποίων μια Γαλλοελβετίδα και μια γυναίκα με τριπλή υπηκοότητα: γαλλική, ισραηλινή και βρετανική, έξι Ιταλούς εκ των οποίων ένας υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μια Βελγίδα, μια Πορτογαλέζα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τα θύματα αυτά ήταν ηλικίας μεταξύ 14 και 39 ετών.

Aκολουθούν οι λεπτομερείς πληροφορίες που παρείχε η αστυνομία, η οποία ωστόσο δεν δίνει τα ονόματα:

11 Ελβετίδες (μια 14 ετών, τέσσερις 15 ετών, μία 16 ετών, μια 18 ετών, μια 21 ετών, δύο 22 ετών και μια 24 ετών)

10 Ελβετοί (τρείς 16 ετών, ένας 17 ετών, τρείς 18 ετών, ένας 20 ετών, ένας 21 ετών και ένας 31 ετών).

2 Γαλλίδες 26 και 33 ετών, μια Γαλλοελβετίδα 24 ετών και μια 15χρονη με τριπλή υπηκοότητα: γαλλική, ισραηλινή και βρετανική

5 Γάλλοι (ένας 14 ετών, ένας 17 ετών, ένας 20 ετών, ένας 23 ετών και ένας 39 ετών)

2 Ιταλίδες (15 και 16 ετών)

3 Ιταλοί 16 ετών και ένας 16χρονος υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

1 Βελγίδα 17 ετών

1 Πορτογαλέζα 22 ετών

1 Ρουμάνος 18 ετών

1 Τούρκος 18 ετών

Επίσης, 119 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 113 έχουν ταυτοποιηθεί έως σήμερα.

Ελβετία: Οι αποχαιρετιστήριες αναρτήσεις του πατέρα και του αδελφού της 15χρονης Αλίκης

Η σορός της 15χρονης Αλίκης που αγνοούνταν στο Κραν Μοντανά, μετά τη φονική φωτιά στο μπαρ, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους 40 νέοι άνθρωποι και δεκάδες να τραυματιστούν σοβαρά, ταυτοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (4/1).

Όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των ελβετικών Αρχών προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, η Αλίκη Καλλέργη, πολίτης Ελλάδας και Ελβετίας, συγκαταλέγεται στα θύματα της φωτιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο πατέρας της 15χρονης, Αντώνης Καλλέργης, είχε κάνει γνωστή την τραγική εξέλιξη, με ανάρτηση στη σελίδα του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπου παρουσιάζεται η εικόνα ενός αγγέλου με το όνομα «Alice» (Αλίκη) σε μαύρο φόντο ενώ στη συνέχεια έβαλε μια μαύρη εικόνα για προφίλ.

Παράλληλα και ο αδελφός της 15χρονης, ανήρτησε σχετικό βίντεο, στα social media, στο οποίο παρουσιάζονται στιγμές από τα παιδικά τους χρόνια.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ελβετία: Επιβεβαιώθηκε επίσημα ο θάνατος της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη