Κίνηση τώρα: Προβλήματα σε Κηφισό και Μεσογείων

Κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου σε βασικούς δρόμους της Αθήνας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό, την Κηφισίας και τμήματα της Αττικής Οδού, ενώ σημαντικές επιβραδύνσεις καταγράφονται επίσης σε Μεσογείων, Συγγρού και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο: Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ.Υμηττού.

Αναλυτικά, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στους δρόμους:

Κηφισός (Λεωφόρος Κηφισού): Από Περιστέρι έως Νέα Ιωνία

Αττική Οδός (βόρειος τομέας): Στο ύψος Μεταμόρφωσης – Λυκόβρυσης – Αχαρνών, και επίσης κατεβαίνοντας προς Κηφισιά / Νέα Ερυθραία.

Μεσογείων: Από Χολαργό έως Αγία Παρασκευή και Γέρακας.

Κατεχάκη – Καρέα: Καθυστερήσεις καθώς πλησιάζει τον Καρέα και τη σύνδεση με Υμηττό.

Λεωφόρος Συγγρού / Καλλιθέα προς Αθήνα

Πειραιάς (Λιμάνι): Στους δρόμους περιμετρικά του λιμανιού.

Κίνηση σημειώνεται επίσης σε:

Κηφισίας: Από Μαρούσι έως Χαλάνδρι. Κατά μήκος της Παπανικολή και Χαλανδρίου.

Τμήματα της Ποσειδώνος προς Νέο Φάληρο και Αλιμο.

Περιφερειακή Υμηττού: Ορισμένα σημεία μετά τον Καρέα προς Καισαριανή.

Δείτε πού έχει κίνηση live πατώντας τον ενεργό σύνδεσμο