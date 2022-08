Κίνα: Επίθεση με μαχαίρι σε νηπιαγωγείο- Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε νηπιαγωγείο στην Κίνα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων AFP πριν από λίγο, επικαλούμενο την αστυνομία.

Η αστυνομική έκθεση δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα θύματα.

Το περιστατικό συνέβη σε νηπιαγωγείο στην επαρχία Τζιανσί της νοτιοανατολικής Κίνας.

Ένας «γκάνγκστερ με καπέλο και μάσκα» εισέβαλε στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό στην κομητεία Ανφού, ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο 48χρονος ύποπτος, που κατονομάζεται ως Liu, παραμένει ασύλληπτος.

A 48-year-old man surnamed Liu is wanted by the police of Anfu County in the Ji’an City of #Jiangxi Province for allegedly killing three people and injuring six others in a local kindergarten on Wednesday. pic.twitter.com/Bq7P4iEKBr