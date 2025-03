Κίνα: Εκτελέστηκαν τέσσερις Καναδοί για εγκλήματα ναρκωτικών

Τέσσερις Καναδοί που αντιμετώπιζαν κατηγορίες για ναρκωτικά στην Κίνα εκτελέστηκαν νωρίτερα φέτος, όπως επιβεβαίωσαν οι καναδικές αρχές.

Όλοι τους ήταν διπλοί υπήκοοι του Καναδά και της Κίνας και οι ταυτότητές τους έχουν αποσιωπηθεί, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Μέλανι Τζολί.

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στον Καναδά φέρεται να προέτρεψε την Οτάβα να «σταματήσει να κάνει ανεύθυνες παρατηρήσεις», καθώς οι ειδικοί φοβούνται περαιτέρω κάμψη των σχέσεων μεταξύ των χωρών μετά από χρόνια έντασης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε την Πέμπτη ότι ενήργησε «σύμφωνα με το νόμο», ενώ η πρεσβεία δήλωσε ότι υπήρχαν «στέρεες και επαρκείς» αποδείξεις για τα εγκλήματά τους.

Το Πεκίνο είχε «εγγυηθεί πλήρως τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων Καναδών υπηκόων», ανέφερε η πρεσβεία, καλώντας τον Καναδά να σεβαστεί «τη δικαστική κυριαρχία της Κίνας».

Η Κίνα δεν αναγνωρίζει τη διπλή υπηκοότητα και τηρεί σκληρή στάση απέναντι στα εγκλήματα κατά των ναρκωτικών. Ωστόσο, είναι σπάνιο να επιβάλλεται η θανατική ποινή σε αλλοδαπούς.

Η Τζολί δήλωσε ότι παρακολουθούσε τις υποθέσεις «πολύ στενά» εδώ και μήνες και είχε προσπαθήσει μαζί με άλλους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό, να σταματήσει τις εκτελέσεις.

Σε δήλωσή της προς τα καναδικά μέσα ενημέρωσης, η εκπρόσωπος του Καναδά για τις Παγκόσμιες Υποθέσεις, Σάρλοτ ΜακΛέοντ δήλωσε ότι ο Καναδάς «έχει επανειλημμένα ζητήσει επιείκεια για τα άτομα αυτά στα ανώτερα επίπεδα και παραμένει σταθερά αντίθετος στη χρήση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιπτώσεις, παντού».

Η Κίνα επιβάλλει τη θανατική ποινή σε σοβαρά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με ναρκωτικά, διαφθορά και κατασκοπεία. Αν και ο αριθμός των εκτελέσεων κρατείται μυστικός, οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων πιστεύουν ότι η Κίνα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εκτελέσεων στον κόσμο.

«Αυτές οι σοκαριστικές και απάνθρωπες εκτελέσεις Καναδών πολιτών από τις κινεζικές αρχές θα πρέπει να αφυπνίσουν τον Καναδά», δήλωσε η Κέτι Νιβιαμπάντι, από τη Διεθνή Αμνηστία του Καναδά. «Είμαστε συντετριμμένοι για τις οικογένειες των θυμάτων και τις έχουμε στην καρδιά μας καθώς προσπαθούν να επεξεργαστούν το αδιανόητο.

«Οι σκέψεις μας πηγαίνουν επίσης στους αγαπημένους των Καναδών πολιτών που η Κίνα έχει καταδικάσει σε θάνατο ή των οποίων η τύχη στο κινεζικό σωφρονιστικό σύστημα είναι άγνωστη».

Το 2019, ο Καναδός υπήκοος Ρόμπερτ Λοίντ Σέλενμπεργκ καταδικάστηκε σε θάνατο στην Κίνα για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, σε μια πολύκροτη υπόθεση που καταδικάστηκε από την καναδική κυβέρνηση. Όπως αναφέρει ο Guardian, δεν ήταν μεταξύ των Καναδών που εκτελέστηκαν.

