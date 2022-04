Κίεβο: Ουρές για το νέο γραμματόσημο της Ουκρανίας με τη φράση «Ρωσικό πλοίο, άντε γ******»

Μέχρι και έξι ώρες χρειάστηκε να περιμένουν στην ουρά κάτοικοι του Κιέβου για να αποκτήσουν ένα γραμματόσημο με την περίφημη πλέον φράση Ουκρανού στρατιώτη: «Ρωσικό πλοίο, άντε γ******».

Κάτοικοι του Κιέβου περίμεναν για ώρες έξω από το κεντρικό ταχυδρομείο της πρωτεύουσας για να αγοράσουν το νέο γραμματόσημο της Ουκρανίας, το πιο περιζήτητο γραμματόσημο και μία ένδειξη πλέον ότι η Ρωσία δεν θα υποτάξει την Ουκρανία.

Το αναζωπυρούμενο ενδιαφέρον για τη συλλογή γραμματοσήμων είναι ένα από τα απίθανα αποτελέσματα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τεράστιες ουρές ανθρώπων περιμένουν υπομονετικά για να αγοράσουν το ειδικό αναμνηστικό γραμματόσημο και να τιμήσουν τον Ουκρανό στρατιώτη, που αντιστάθηκε στην αρχή της ρωσικής εισβολής.

Ο Roman Hrybov, ο Ουκρανός συνοριοφύλακας που έστειλε το μήνυμα, αφέθηκε ελεύθερος στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων και του απονεμήθηκε μετάλλιο για τις υπηρεσίες του.

Υπενθυμίζεται ότι την πρώτη μέρα της ρωσικής εισβολής, ένας Ουκρανός στρατιώτης σε ένα μικροσκοπικό νησί στη Μαύρη Θάλασσα απάντησε αιχμηρά όταν απειλήθηκε με βομβαρδισμό από ρωσικό πολεμικό πλοίο.

Σύμφωνα με ηχογράφηση του περιστατικού που μετέδωσε το CNN, καθώς οι Ρώσοι πλησίαζαν το Snake Island, γνωστό και ως νησί Zmiinyi, ο Ρώσος αξιωματικός λέει: «Αυτό είναι ένα στρατιωτικό πολεμικό πλοίο. Αυτό είναι ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο. Σας προτείνω να αφήσετε τα όπλα σας και να παραδοθείτε για να αποφύγετε αιματοχυσία και αχρείαστα θύματα. Διαφορετικά, θα βομβαρδιστείτε».

Τότε, ο Ουκρανός στρατιώτης ακούγεται να απαντά: «Ρωσικό πολεμικό πλοίο, αντε γαμ****». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που ακούστηκαν από το νησί, σύμφωνα με το CNN.

Kyiv 16.04.22 A six-hour queue outside the central post off to buy Ukraine's new "Russian warship go f*** yourself" stamp. The most sought after stamp ever and a further indication that #Russia doesn't understand #Ukraine, and won't subjugate it pic.twitter.com/sVjfDYUGJy