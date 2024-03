Κέιτ Μίντλετον: Τα λάθη που αποκάλυψαν την «πειραγμένη» φωτογραφία

Σε πάνω από 10 σημεία έχει «πειραχθεί» η πρώτη φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Κυριακή.

Σύμφωνα με ειδικές αναλύσεις των βρετανικών ΜΜΕ, που ασχολούνται επισταμένως με το ζήτημα, η φωτογραφία που αποτελεί την πρώτη «εμφάνιση» της Κέιτ μετά από δύο μήνες απουσίας από τη δημοσιότητα, έχει πειραχθεί σε περισσότερα από ένα σημεία. Τα διεθνή ΜΜΕ εστιάζουν στο σημείο που φαίνεται επεξεργασμένο το μανίκι της πριγκίπισσας Σάρλοτ, όμως ως φαίνεται είναι πολλά περισσότερα τα σημεία που έχουν αλλοιωθεί από την ίδια, όπως «ομολόγησε» ζητώντας συγγνώμη, την Κέιτ.

Πηγές από το Παλάτι δήλωσαν ότι η πριγκίπισσα Κάθριν έκανε «ελάχιστες προσαρμογές» στη φωτογραφία και ότι η ίδια και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ήθελαν να προσφέρουν μία ανεπίσημη φωτογραφία όλης της οικογένειας μαζί για την Ημέρα της Μητέρας. «Η οικογένεια ήταν εκείνη την ημέρα μαζί και πέρασαν υπέροχα», συμπλήρωσε η πηγή προς τα ΜΜΕ.

Μέσα ενημέρωσης όπως ο Guardian και η Daily Mail έκαναν «φύλλο και φτερό» τη φωτογραφία, βρίσκοντας ακόμα πως έχει αλλοιωθεί το φερμουάρ στη ζακέτα της Κέιτ, που θα έπρεπε να είναι πιο κοντά από ό,τι φαίνεται, τα μαλλιά της Σάρλοτ που φαίνονται να τελειώνουν απότομα στον ώμο της, τη φούστα της μικρής, που φαίνεται «αφύσικα» ίσια και το γόνατό της, που επίσης φαίνεται «πειραγμένο». Οι αλλοιώσεις δεν τελειώνουν εκεί: Το σχέδιο του πουλόβερ του πρίγκιπα Λούις έχει υποστεί επεξεργασία στο μανίκι, όπως και το δεξί του χέρι, όπου έχει μπει «μπλερ» στον αντίχειρα, ενώ το μικρό του δαχτυλάκι επίσης φαίνεται «λάθος».

Όσον αφορά στην ίδια την Κέιτ, βλέπουμε πως το δεξί της χέρι είναι θολό, ενώ το πουλόβερ της όχι, ενώ επίσης φαίνεται πως τα μαλλιά της είναι θολά στα δεξιά, ενώ και πάλι το πουλόβερ φαίνεται «καθαρό». Πολλοί επίσης συζητούν το πώς μετά από μια δύσκολη – όπως όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν – επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, η Κέιτ εμφανίζεται φορώντας ένα στενό τζιν παντελόνι.

Η ίδια η πριγκίπισσα της Ουαλίας παραδέχθηκε με δήλωσή της στο X (πρώην Twitter) πως έχει επεξεργαστεί τη φωτογραφία, καθώς «παρασύρθηκε» ως ερασιτέχνης φωτογράφος: «Ήθελα να εκφράσω τη συγγνώμη μου για την όποια σύγχυση προκάλεσε η οικογενειακή φωτογραφία που μοιραστήκαμε χθες. Ελπίζω όλοι όσοι γιορτάζουν να είχαν μια πολύ ευτυχισμένη Ημέρα της Μητέρας» γράφει, αναφερόμενη στη γιορτή της Μητέρας, όπως εορτάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ υπογράφει με το μονόγραμμά της, «C», δηλώνοντας πως δεν έχει γράψει τη δήλωση κάποιος συνεργάτης της, αλλά η ίδια.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C