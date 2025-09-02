Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το δείπνο που άλλαξε τα πάντα μετά την επανασύνδεση τους το 2008

«Κάτι άλλαξε» μετά το δείπνο της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ το 2008, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό και την επανασύνδεσή τους.

Ο πρώην βασιλικός μπάτλερ Γκραντ Χάρολντ, στο βιβλίο του μιλά για τη σχέση της Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, καθώς όπως υποστηρίζει τη βιώσε από πρώτο χέρι σε όλες τις φάσεις της, από τον χωρισμό τους το 2007 μέχρι και τον γάμο τους το 2011.

Ο Γκραντ Χάρολντ εργάστηκε ως μπάτλερ για τον βασιλιά Κάρολο από το 2004 έως το 2011, όταν ακόμα ήταν πρίγκιπας της Ουαλίας και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ήταν αυτόπτης μάρτυρας του πώς η Κέιτ Μίντλετον έγινε αποδεκτή από τη βασιλική οικογένεια ως κοπέλα του Ουίλιαμ.

Μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό τους τον Απρίλιο του 2007 και την επανασύνδεσή τους λίγους μήνες αργότερα, το ζευγάρι δεν άφησε καμία αμφιβολία στους εργαζομένους του παλατιού, ότι ήταν γραφτό να παντρευτούν.

Ο Χάρολντ μάλιστα, κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα αφού τους υπηρέτησε σε ένα δείπνο στην εξοχική κατοικία του Ουίλιαμ. Εκείνη την περίοδο, ο Χάρολντ υπηρετούσε τον τότε πρίγκιπα Κάρολο και ήλπιζε να του δοθεί η ευκαιρία να σερβίρει σε ένα ιδιωτικό δείπνο στο εξοχικό των βασιλέων, το Highgrove House. Το 2008, η ευκαιρία παρουσιάστηκε, αλλά επρόκειτο για ένα ιδιωτικό δείπνο μόνο για τον Ουίλιαμ και την Κέιτ, λίγους μήνες μετά την επανασύνδεσή τους.

«Ήταν μόνο οι δυο τους. Ήταν πολύ ωραίο, πραγματικά ξεχωριστό. Αν και ήταν ένα ρομαντικό δείπνο για εκείνους, αλληλεπιδρούσαν αρκετά μαζί μου καθ’ όλη τη διάρκεια», θυμάται. Όπως και πολλοί άλλοι εντός του παλατιού, εξηγεί πως κατάλαβε εκείνη τη στιγμή ότι δεν υπήρχε καμία αμφιβολία πως το ζευγάρι θα παντρευόταν. «Πριν, δεν κρατιούνταν πραγματικά από το χέρι, ήταν περισσότερο η φίλη του Ουίλιαμ. Μετά την επανασύνδεση, όλα άλλαξαν, και πλέον ήταν ξεκάθαρα ζευγάρι. Κάτι άλλαξε, και ήξερες πως είναι μαζί. Από τότε ήταν απλώς θέμα χρόνου», υποστηρίζει.

«Μετά την επανασύνδεση, ήμουν πεπεισμένος ότι θα παντρεύονταν. Απλώς δεν γνωρίζαμε πόσο θα αργούσε», συνεχίζει. Τελικά, εκείνη η ημέρα ήρθε στις 29 Απριλίου 2011.

«Όταν τους έβλεπες μαζί και παρατηρούσες τη φιλική τους σχέση — πέρα από την αγάπη — ήταν ολοφάνερο ότι ήταν και οι καλύτεροι φίλοι» σημειώνει, προσθέτοντας παράλληλα ότι το ζευγάρι του θύμιζε τη βασίλισσα Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Φίλιππο, που πέθαναν το 2022 και 2021 αντίστοιχα.

«Μου θυμίζουν τη βασίλισσα και τον πρίγκιπα Φίλιππο. Η σχέση τους ήταν παρόμοια. Ήταν καλύτεροι φίλοι που λειτουργούσαν ως ομάδα. Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ είναι ένα απόλυτα σύγχρονο βασιλικό ζευγάρι, κάτι που φαίνεται και από τις αλλαγές που σκοπεύουν να φέρουν τα επόμενα χρόνια», καταλήγει.

Με πληροφορίες από PEOPLE