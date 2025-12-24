Ανακοινώθηκαν τα 8 νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία για το επόμενο σχολικό έτος - Η λίστα

Στη δημοσιότητα δόθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η λίστα για τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους το 2026-2027.

Κατόπιν απόφασης της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, και έπειτα από την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.), τη γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Ιδρύματος, καθορίζονται οι οκτώ σχολικές μονάδες που θα ενταχθούν στον θεσμό των ΔΗΜ.Ω.Σ. από το σχολικό έτος 2026–2027.

Nέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Η λίστα

Οι 8 σχολικές μονάδες οι οποίες θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2026-2027 ως ΔΗΜ.Ω.Σ., καθώς και η μεταξύ τους σύνδεση σύμφωνα με την Υ.Α. (167401/Δ6/23-12-2025), παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Σε δήλωσή της, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε πως «με τη σημερινή απόφαση, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για το δημόσιο σχολείο που αξίζει σε κάθε παιδί. Ένα σχολείο ανοιχτό σε ιδέες, που δεν συμβιβάζεται με τον μέσο όρο, αλλά θέτει τον πήχη ψηλά για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Ένα σχολείο που εγγυάται ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας, το κοινωνικό υπόβαθρο ή τις αφετηρίες κάθε παιδιού».

«Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία – πάντα με συμπαραστάτη το Ίδρυμα Ωνάση – δεν είναι σχολεία-ελίτ, αλλά σχολεία που λειτουργούν ως οδοδείκτες προόδου και καινοτομίας για όλους: τον μαθητή που θέλει να εξελίξει τις δυνατότητές του, τον εκπαιδευτικό που ενισχύει την επάρκειά του, τον γονέα που αναζητά το καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον για το παιδί του. Είναι χώροι όπου το καινούριο δοκιμάζεται, αξιολογείται και διαχέεται σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα μέσα από: σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, καινοτόμα προγράμματα σπουδών, νέες μεθόδους διδασκαλίας» συνέχισε.

«Με την επέκτασή τους σε πολλά σημεία της χώρας ενισχύουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική συνοχή, γιατί στο Υπουργείο Παιδείας πιστεύουμε σε ένα δημόσιο σχολείο σύγχρονο και συμπεριληπτικό. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και τόλμη να επενδύουμε στα παιδιά μας, στους εκπαιδευτικούς μας και στο μέλλον της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς ανισότητες, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης» κατέληξε η κ. Ζαχαράκη.

