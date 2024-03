Κέιτ Μίντλετον: Το πιο λαμπρό διαμάντι του Στέμματος έρμαιο των θεωριών συνωμοσίας

Από την εποχή του Μεσαίωνα έως την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του βασιλιά Καρόλου αλλά και της Κέιτ Μίντλετον, οι βασιλείς στη Γηραιά Αλβιώνα γνώριζαν πόσο σημαντικό ήταν για τον θεσμό της μοναρχίας να τους βλέπει από κοντά ο λαός και να ξέρει ότι οι μονάρχες είναι ζωντανοί.

Αυτός είναι και ο λόγος των εξαντλητικών βασιλικών περιοδειών, είτε εντός των τειχών, είτε εκτός, ειδικότερα σε κράτη της Κοινοπολιτείας.

Όταν η βασίλισσα Βικτώρια (η στέψη της έγινε το 1838) αποσύρθηκε από το προσκήνιο, μετά τον θάνατο του συζύγου της πρίγκιπα Αλβέρτου το 1861, η δημοτικότητά της κατρακύλησε στο ναδίρ και το κίνημα των ρεπουμπλικανών ενδυναμώθηκε. Ο μετέπειτα πρωθυπουργός Λόρδος Σώλσμπερυ είχε προειδοποιήσει γραπτώς την μονάρχη: «Η ιδιωτικότητα είναι μία από τις ελάχιστες πολυτέλειες στις οποίες τα μέλη των βασιλικών οικογενειών δεν μπορούν να ενδώσουν... η αφοσίωση (του λαού) χρειάζεται μια ζωή από σχεδόν αδιάλειπτη δημοσιότητα για να διατηρηθεί».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ συχνά έλεγε το αγαπημένο της ρητό «We have to be seen to be believed» (πρέπει να μας βλέπουν για να μας πιστέψουν). Τους τελευταίους μήνες η Κέιτ Μίντλετον είχε εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, στην οποία υπεβλήθη στις 16 Ιανουαρίου. Στις 29 του ίδιου μήνα η μέλλουσα βασίλισσα έλαβε εξιτήριο από το ιδιωτικό νοσοκομείο London Clinic και σύμφωνα με ανακοίνωση από το παλάτι η πριγκίπισσα αναρρώνει στο Adelaide Cottage στο Ουίνδσορ. Η ίδια ανακοίνωση ανέφερε πως η σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου θα επιστρέψει στα επίσημα καθήκοντα μετά το Πάσχα των Καθολικών, στις 31 Μαρτίου.

Όμως, η κρυψίνοια του παλατιού για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον έδωσε τροφή σε φήμες και θεωρίες συνωμοσίας με πιο ισχυρή εκείνη που κάνει λόγο για τρίτο πρόσωπο στο γάμο της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Μάλιστα, το τρίτο πρόσωπο κατονομάζεται, πρόκειται για την 40χρονη μαρκησία Ρόουζ Χάνμπερι, άλλοτε στενή φίλη της πριγκίπισσας. Το παλάτι του Κένσινγκτον για να κατευνάσει το τσουνάμι των θεωριών συνωμοσίας, που περικυκλώνει επικίνδυνα την πριγκίπισσα της Ουαλίας, στις 10 Μαρτίου, Ημέρα της Μητέρας, έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία με την Κέιτ και τα τρία παιδιά της. Το βράδυ της ίδιας μέρας έξι από τα μεγαλύτερα διεθνή πρακτορεία εξέδωσαν «kill notice» για την ρετουσαρισμένη φωτογραφία. Την επόμενη μέρα η Κέιτ Μίντλετον ανέλαβε την ευθύνη και με ανάρτηση στο X ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε ενώ ομολόγησε πως, ως ερασιτέχνης φωτογράφος συχνά πειραματίζεται με το photoshop. Το σκάνδαλο PhotoGate είχε ξεσπάσει και το παλάτι αρνήθηκε να δώσει στη δημοσιότητα την αυθεντική φωτογραφία με τους χρήστες στο διαδίκτυο να ρωτούν: Υπάρχει αυθεντική φωτογραφία για να δώσουν;

Κέιτ Μίντλετον: Καμία επίσημη εμφάνιση εντός του 2024

Από την ημέρα των Χριστουγέννων η Κέιτ Μίντλετον έχει εξαφανιστεί από το προσκήνιο. Μέχρι τώρα την έχουμε «δει» σε θολές αμφίβολες φωτογραφίες δύο φορές και άλλες δύο φορές, το περασμένο Σάββατο, έκανε «δημόσια εμφάνιση» (όχι επίσημη εμφάνιση στο πλαίσιο των βασιλικών καθηκόντων), στο πλευρό του πρίγκιπα Ουίλιαμ, αφού νωρίτερα το ζευγάρι είχε παρακολουθήσει τα παιδιά του σε αθλητικές δραστηριότητες. Εντός του 2024 η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν έχει πραγματοποιήσει καμία επίσημη εμφάνιση.

Στις 4 Μαρτίου ο αμερικανικός ιστότοπος TMZ έδωσε στη δημοσιότητα μια θολή φωτογραφία με την Κέιτ Μίντλετον στο κάθισμα του συνοδηγού σε όχημα που οδηγούσε η μητέρα της, Κάρολ. Οι δύο γυναίκες ήταν στο Ουίνδσορ χωρίς συνοδεία ενώ οι χρήστες στο διαδίκτυο υποστήριξαν πως η νεαρή γυναίκα στην θέση του συνοδηγού ήταν η Πίπα Μίντλετον, μικρότερη αδελφή της πριγκίπισσας. Στις 11 Μαρτίου παπαράτσι απαθανάτισαν την Range Rover του πρίγκιπα Ουίλιαμ να εγκαταλείπει το Κάστρο του Ουίνδσορ και να κατευθύνεται στο Λονδίνο. Στο πίσω κάθισμα διακρίνεται ο πρίγκιπας της Ουαλίας και δίπλα του η θολή εικόνα της Κέιτ Μίντλετον με το πρόσωπο στραμμένο στο τζάμι.

Τη Δευτέρα η Sun έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες με τον Ουίλιαμ και την Κέιτ να ψωνίζουν χαλαρά σε κατάστημα με βιολογικά προϊόντα, πολύ κοντά στην οικία τους, στο Ουίνδσορ. Το βίντεο είχε τραβήξει το μεσημέρι του Σαββάτου ο 40χρονος Νέλσον Σίλβα, ο οποίος κατά δήλωσή του συνάντησε τυχαία το ζευγάρι των γαλαζοαίματων εντός του καταστήματος και το ακολούθησε στο πάρκινγκ για να το φωτογραφίσει.

Όμως και πάλι νέες θεωρίες συνωμοσίας έκαναν πολύ γρήγορα την εμφάνιση τους. Σύμφωνα με τις νέες εικασίες η γυναίκα στο βίντεο δεν είναι η πριγκίπισσα αλλά μία σωσίας της. Η Χάιντι Άγκαν, επαγγελματίας σωσίας της Κέιτ Μίντλετον, αναγκάστηκε με δήλωσή της στον βρετανικό Τύπο να διαψεύσει πως ήταν εκείνη μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στο κατάστημα Windsor Farm Shop το μεσημέρι του Σαββάτου.

Καθώς η μια θεωρία συνωμοσίας διαδεχεται ανεξέλεγκτα την άλλη και η μέλλουσα βασίλισσα της Γηραιάς Αλβιώνας διασύρεται ανεπανόρθωτα διεθνώς - Ο Αμερικανός παρουσιαστής και κωμικός Στίβεν Κόλμπερ διακωμωδεί στο The Late show την βασιλική οικογένεια και την πριγκίπισσα - τα βρετανικά ανάκτορα τηρούν σιγή ασυρμάτου. Καμία δήλωση, ούτε για την υγεία της πριγκίπισσας, ούτε για το πότε θα πραγματοποιήσει την πρώτη της επίσημη εμφάνιση, αλλά ούτε, αν στο βίντεο και στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Sun με το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας να ψωνίζει χαλαρά στο κατάστημα Windsor Farm Shop, εικονίζεται όντως η Κέιτ Μίντλετον.

Ανίκανο το παλάτι να διαχειριστεί τις θεωρίες συνωμοσίας, άφησε την πριγκίπισσα στα «χέρια» ενός «τυχαίου» πολίτη

Όπως όλα δείχνουν οι θεωρίες συνωμοσίας έρχονται για να συμπληρώσουν το κενό όπου υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης. Πού είναι τα επιτελεία δημοσίων σχέσεων, οι ιδιαίτεροι γραμματείς και οι αξιωματούχοι του παλατιού να προστατεύσουν την Κέιτ Μίντλετον, μέλλουσα βασίλισσα, νύφη του μονάρχη, το πιο δημοφιλές μέλος της βασιλικής οικογένειας, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση από την εταιρεία Ipsos; Το παλάτι του Κένσινγκτον (επίσημη κατοικία του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας) απασχολεί συνολικά 50 άτομα, μεταξύ των οποίων, γραμματείς, εργαζόμενοι στο γραφείο δημοσίων σχέσεων, ασφάλεια, image makers. Και όμως η εικόνα της πριγκίπισσας αφέθηκε στα χέρια ενός «τυχαίου» πολίτη, του 40χρονου Νέλσον Σίλβα. Είναι ο άνθρωπος που βρέθηκε «τυχαία» στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων που ψώνιζαν η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και τράβηξε το βίντεο και τις φωτογραφίες που έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα η Sun και στη συνέχεια κυκλοφόρησαν σε όλα τα μέσα ενημέρωσης του πλανήτη.

«Είναι προφανής η αδυναμία του παλατιού του Κένσινγκτον να διαχειριστεί τις προσδοκίες για την ανάρρωση της πριγκίπισσας με ικανό τρόπο. Στην πραγματικότητα, αν οι αξιωματούχοι του παλατιού μας έδειξαν κάτι αυτές τις μέρες είναι πως δεν ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Η φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα για την Ημέρα της Μητέρας και στη συνέχεια αποσύρθηκε από τα πιο γνωστά πρακτορεία εξαιτίας των ανησυχιών ότι έχει παραποιηθεί, δεν θα έπρεπε ποτέ να δει το φως της δημοσιότητας. Ακόμα και αν η πριγκίπισσα την "πείραξε" κάποιος θα έπρεπε να αναγνωρίσει αυτό (την παραποίηση) ως ενδεχόμενο πρόβλημα και να την συμβουλεύσει να μη την δημοσιεύσει... Άφησαν σε έναν πολίτη να σώσει την κατάσταση, κάποιον Νέλσον Σίλβα, 40 ετών, που ψώνιζε μπριζόλες κοντά στο πριγκιπικό ζεύγος... Πήρε το κινητό του όταν βρέθηκαν στο πάρκινγκ- και όλα τα υπόλοιπα είναι γνωστά», γράφει στη Daily Mail η αρθρογράφος Σάρα Βάιν, επικρίνοντας το παλάτι για τον τρόπο που διαχειρίζεται τις θεωρίες συνωμοσίας για την Κέιτ Μίντλετον ή ορθότερα, επειδή δεν κάνει τίποτα για όλα όσα συμβαίνουν στην πριγκίπισσα τους τελευταίους δύο μήνες.

#whereiskate, 400 εκατ. χρήστες αναζητούν την πριγκίπισσα στο διαδίκτυο

Μετά την δημοσίευση του επίμαχου βίντεο με την Κέιτ και τον Ουίλιαμ να ψωνίζουν στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων της «γειτονιάς» τους, χρήστης ανέβασε το βίντεο στο TikTok με το ερώτημα: «Είναι αυτή η Κέιτ Μίντλετον;», «Όχι, δεν είναι η Κέιτ», απαντούν στα 2.000 σχόλια οι υπόλοιποι χρήστες. Ένα άλλο βίντεο με τίτλο «Where is #Kate Middleton? Cause that's not here!», συγκέντρωσε 1.1 εκατ. views! Σύμφωνα με την εταιρεία

BrandMentions, που ασχολείται με την διάδοση των hashtags και των λέξεων - κλειδιά στο διαδίκτυο, τις τελευταίας επτά μέρες τα hashtags #whereiskate, #katebodydouble και #katemiddleton χρησιμοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστότοπους από 400 εκατ. χρήστες!

Την Τρίτη έγινε γνωστό πως τρεις εργαζόμενοι στο ιδιωτικό νοσοκομείο London Clinic, που είχε χειρουργηθεί η Κέιτ Μίντλετον τον Ιανουάριο, προσπάθησαν παράνομα να έχουν πρόσβαση στον ιατρικό της φάκελο. Το νοσοκομείο ανακοίνωσε πως διενεργεί εσωτερική έρευνα ενώ του θέματος έχει επιληφθεί και το αρμόδιο Γραφείο Επιτρόπων Πληροφοριών (ICO). Δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο υποστηρίζουν πως και η Μητροπολιτική Αστυνομία αναμένεται να διερευνήσει το γεγονός αν και πηγές της δηλώνουν πως η υπηρεσία δεν έχει λάβει σχετική αναφορά. Το παράδοξο είναι πως ο φάκελος του βασιλιά Κάρολου, που νοσηλεύτηκε στο ίδιο νοσοκομείο για υπερπλασία του προστάτη τον Ιανουάριο, δεν έγινε προσπάθεια να παραβιαστεί. Ίσως, αυτό δείχνει πως για «κάποιους» ό,τι αφορά τη μέλλουσα βασίλισσα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όσα έχουν να κάνουν με τον 75χρονο μονάρχη.

Πάντως, αν το παλάτι είχε βαδίσει σύμφωνα με τη ρήση της Ελισάβετ «We have to be seen to be believed» όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί. Μια ειλικρινής τακτική ενημέρωση για την υγεία της λαοφιλούς πριγκίπισσας, ίσως να είχε αποτρέψει την πληθώρα των εικασιών και των φημών, που κυκλοφορούν εδώ και δύο μήνες. Άλλωστε, η Κέιτ Μίντλετον ως εργαζόμενο υψηλόβαθμο μέλος της βασιλικής οικογένειας αμείβεται από τον κρατικό κορβανά, δηλαδή από τους Βρετανούς φορολογούμενους, οι οποίοι είναι λογικό να ζητούν ενημέρωση για το πού βρίσκεται, πώς είναι η υγεία της και πότε θα επιστρέψει στα επίσημα καθήκοντα η γυναίκα που μια μέρα θα καθίσει στο θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου.