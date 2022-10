Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ αλλιώς: Μπήκαν πίσω από τη μπάρα και έφτιαξαν κοκτέιλ

Χαλαροί και ευδιάθετοι Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ βρέθηκαν σε υπαίθρια αγορά στο Μπέλφαστ, όπου και αναμετρήθηκαν σε έναν διαφορετικό… αγώνα.

Το πριγκιπικό ζευγάρι φαίνεται να γελά με την ψυχή του κατά τη διάρκειας της μονομαχίας για το ποιος θα φτιάξει πιο γρήγορα το κοκτέιλ, Up the Lagan in a Bubble. Το κοκτέιλ έχει μεταξύ άλλων συστατικών τζιν και το ιαπωνικό λικέρ umeshu.

Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ έβαλαν τα συστατικά στα σέικερ, τα κούνησαν και σέρβιραν, με τον πρίγκιπα να αναδεικνύεται νικητής.

Βίντεο: Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ φτιάχνουν κοκτέιλ

Στη συνέχεια, τσούγκρισαν τα κοκτέιλ και απόλαυσαν μια γουλιά από τη δημιουργία τους.