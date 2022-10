Το νέο βασιλικό πορτρέτο: Κάρολος, Καμίλα, Γουίλιαμ και Κέιτ ποζάρουν μία μέρα πριν την κηδεία της Ελισάβετ

Νέο πορτρέτο της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας δόθηκε στη δημοσιότητα, με τον βασιλιά Κάρολο, τη βασιλική σύζυγο Καμίλα αλλά και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ της Ουαλίας και τη σύζυγό του, πριγκίπισσα Κέιτ.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ το βράδυ πριν από την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, στις 18 Σεπτεμβρίου. Εκείνη τη νύχτα, στο παλάτι διοργανώθηκε εκδήλωση παρουσία των υψηλών προσκεκλημένων στην κηδεία.

Οι τέσσερις τους είναι ντυμένοι στα μαύρα, αλλά χαμογελούν στον φακό του Κρις Τζάκσον.

📸 Their Majesties The King and The Queen Consort with Their Royal Highnesses The Prince and Princess of Wales. Taken at Buckingham Palace on 18th September by @ChrisJack_Getty . pic.twitter.com/heUi1C5E15

Ο 73χρονος Κάρολος ανήλθε στον θρόνο στις 10 Σεπτεμβρίου και υποσχέθηκε πως θα τιμήσει την παρακαταθήκη της μητέρας του και θα συνεχίσει στα βήματά της.

Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν η μακροβιότερη μονάρχης στον κόσμο, έχοντας συμπληρώσει και ξεπεράσει τα 70 χρόνια εξουσίας πριν από τον θάνατό της από «γηρατειά», όπως αναφερόταν στο πιστοποιητικό θανάτου της.

Τον περασμένο μήνα, το παλάτι είχε δημοσιεύει άλλο ένα πορτρέτο του Καρόλου, δείχνοντάς τον να εργάζεται, ενώ δίπλα του βρισκόταν το γνωστό κόκκινο κουτί, όπου τοποθετούνται επίσημα έγγραφα. Στο πίσω μέρος διακρίνεται μία ασπρόμαυρη φωτογραφία των γονιών του, η οποία είχε δωριστεί στον πατέρας της Ελισάβετ, βασιλιά Γεώργιο, ως χριστουγεννιάτικο δώρο το 1951.

His Majesty The King’s Red Box 🧰



The Red Box contains papers from government ministers in the UK and the Realms and from representatives from the Commonwealth and beyond. The documents are sent from the Private Secretary’s Office to The King, wherever he may be in residence. pic.twitter.com/vCyTANWvZp