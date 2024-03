Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη εμφάνιση μετά το χειρουργείο

Την πρώτη εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον 70 ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός.

Ο αμερικανικός ιστότοπος TMZ δημοσίευσε φωτογραφίες της πριγκίπισσας της Ουαλίας με γυαλιά ηλίου στη θέση του συνοδηγου στο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε η μητέρα της Κάρολ Μίντλετον κοντά στο κάστρο του Ουίνδσορ.

