Katy Perry: «Και οι δύο είχαν πιει πάρα πολύ» λέει ο πρώην μάνατζερ του κλαμπ στη Μελβούρνη

Ο πρώην μάνατζερ του κλαμπ όπου φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό για το οποίο καταγγέλθηκε η Katy Perry, μιλώντας στο «Rolling Stone Australia», τοποθετήθηκε πρώτη φορά δημόσια για εκείνο το βράδυ

Φωτ. αρχείου Katy Perry / EPA
Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μετά τις καταγγελίες ότι η Katy Perry επιτέθηκε σεξουαλικά στη Ruby Rose σε νυχτερινό κλαμπ της Μελβούρνης, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

Ο πρώην μάνατζερ του κλαμπ όπου φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό για το οποίο καταγγέλθηκε η Katy Perry, μιλώντας στο «Rolling Stone Australia», τοποθετήθηκε πρώτη φορά δημόσια, περιγράφοντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό βράδυ για την ασφάλεια του χώρου, λόγω μεγάλης προσέλευσης κόσμου και έντονου συνωστισμού.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, οι δύο γυναίκες είχαν φτάσει μαζί στο νυχτερινό κέντρο το 2010, συνοδευόμενες από συνεργάτες και φίλους τους.

«Ήρθαν μαζί, ήταν επίσης με την κοπέλα για τα μαλλιά και το μακιγιάζ της Katy και έναν άλλο τύπο που ήταν φίλος με τη Ruby. Ήταν ένας εφιάλτης ασφαλείας επειδή υπήρχαν 600 άτομα εκεί και η Katy συνέχιζε να βγαίνει και να χόρευε με όλους και να πηγαίνει ακριβώς στη μέση της σκηνής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, μεγάλο μέρος της βραδιάς το πέρασαν σε ειδικά διαμορφωμένο VIP χώρο, ενώ η συνολική εικόνα της βραδιάς χαρακτηρίστηκε από έντονη κινητικότητα και κατανάλωση αλκοόλ από αρκετούς παρευρισκόμενους.

Ωστόσο ξεκαθάρισε, ότι ο ίδιος δεν έγινε μάρτυρας κανενός περιστατικού που να σχετίζεται με τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Katy Perry: «Δεν γνώριζα καμία φερόμενη επίθεση» λέει ο πρώην μάνατζερ του κλαμπ στη Μελβούρνη

«Έπιναν ποτά και άλλα τέτοια, αλλά ήταν κυρίως εκεί κάνοντας τα δικά τους πράγματα. Δεν γνώριζα καμία φερόμενη επίθεση ή κάποιον να κάνει εμετό», σημείωσε.

Όπως είπε στη συνέχεια, το προσωπικό του καταστήματος φρόντισε για τη διακριτική αποχώρηση των δύο γυναικών από τον χώρο, ώστε να αποφευχθεί η δημοσιότητα και η παρουσία φωτογράφων.

«Και οι δύο είχαν πιει πάρα πολύ. Για να αποφύγουμε να τις φωτογραφίσουν, οργανώσαμε ένα αυτοκίνητο και έναν οδηγό να περιμένουν έξω. Τις συνοδεύσαμε από το πίσω μέρος μέχρι την έξοδο κινδύνου και τις βάλαμε μαζί στο αυτοκίνητο», συμπλήρωσε.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές της Αυστραλίας. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Perry έχει απορρίψει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «ψευδείς και επικίνδυνες κατηγορίες».

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημα συμπεράσματα από τις αρχές, καθώς η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Katy Perry: Η αστυνομία ερευνά τις καταγγελίες της Ruby Rose για σεξουαλική κακοποίηση σε νυχτερινό μαγαζί

Εκπρόσωπος της Perry αρνείται τις κατηγορίες, τις οποίες δημοσίευσε η Rose στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνα και απερίσκεπτα ψέματα»
