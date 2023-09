Κατσίκα παραδίδει μαθήματα σέρφινγκ σε πρωτάρηδες

Μαθήματα σε αρχάριους που θέλουν να μάθουν σέρφινγκ παραδίδει μια κατσίκα στην Καλιφόρνια.

Η κατσίκα που κάνει σέρφινγκ στα αφρισμένα κύματα της παραλίας Pismo Beach και βοηθά τους πρωτάρηδες ονομάζεται Chupacabrah. Στέκεται στο μπροστινό μέρος της σανίδας και γλιστρά αβίαστα στα κύματα.

Η κατσίκα Chupacabrah εμφανίστηκε χαλαρή μαζί με τον ιδιοκτήτη της, Ντέινα Μακ Γκρέγκορ, στον ωκεανό. «Έχουν αυτές τις οπλές που προσκολλώνται στη σανίδα και ναι, έχουν εξαιρετική ισορροπία», λέει. Ένας τουρίστας από την ομάδα παραδέχτηκε: «Η κατσίκα έκανε σέρφινγκ καλύτερα από εμένα».

Αλλά η Chupacabrah δεν είναι η πρώτη κατσίκα που κάνει σέρφινγκ. Ο Μακ Γκρέγκορ είναι γνωστός στην κοινότητα ως ο «πατέρας των κατσικιών», επειδή βγάζει τακτικά τα ζώα στην παραλία.

VIDEO: 🇺🇸 Surfing goat helps first-timers carve waves on California beach



Standing at the front of the board, a small black goat named Chupacabrah glides effortlessly on the waves, helping first-time surfers at Pismo Beach pic.twitter.com/4cbCv0ePuS