Κατολίσθηση στην Τουρκία- Τουλάχιστον εννέα αγνοούμενοι

Κατολίσθηση έγινε στην Τουρκία με αποτέλεσμα 9 άτομα να θεωρούνται μέχρι στιγμής αγνοούμενοι.

Πλάνα από κάμερα δείχνουν τη στιγμή που έγινε η κατολίσθηση. Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 400 άτομα προσωπικό.

Σε δήλωσή του στο CNN TÜRK ο Τούρκος υπουργός ανέφερε ότι «δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με 9 άτομα από τους 667 εργαζομένους». Στη διάσωση συμμετέχουν μέλη της AFAD (αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων και Καταστροφών), της χωροφυλακής και γιατροί.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, το χρυσωρυχείο καταπλακώνεται από τόνους χώματος. Κατολισθήσεις ή καταρρεύσεις ορυχείων συμβαίνουν συχνά σε περιοχές της Τουρκίας. Σε μια έκρηξη που σημειώθηκε το 2022, 42 ανθρακωρύχοι σκοτώθηκαν στην Αμάσρα, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Another video of the "mine collapse" in Turkey. It looks like the top just slid off!! Authorities are still searching for 9 people (some reports say 10).... https://t.co/fPiGJqAZt6 pic.twitter.com/g7xu5oYq2P