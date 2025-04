Κατάρρευση οροφής νυχτερινού κέντρου στη Δομινικανή Δημοκρατία: Στους 184 οι νεκροί - Ψάχνουν για επιζώντες

Τουλάχιστον 184 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή νυχτερινού κέντρου στο Σάντο Ντομίνγκο, την πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, εν μέσω συναυλίας, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

«Δυστυχώς, σας πληροφορούμε ότι μέχρι σήμερα έχουμε 184 νεκρούς, βάσει πιστοποιητικών του INACIF», του ιατροδικαστικού ινστιτούτου της χώρας της Καραϊβικής, γνωστοποίησε ο Χουάν Μανουέλ Μέντες, ο διευθυντής του κέντρου επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.

Πρόκειται για τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών χθες Τετάρτη περί τις 22:30 (τοπική ώρα, 05:30 ώρα Ελλάδας). Ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 60 σε σχέση με τον προηγούμενο επίσημο απολογισμό, χθες το πρωί (τοπική ώρα).

Μεταξύ αυτών που επιβεβαιώθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους ήταν, ο τραγουδιστής Ρούμπι Πέρες, δύο πρώην παίκτες του μπέιζμπολ (Octavio Dotel και Tony Blanco) και ένας περιφερειάρχης. Ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας, Λουίς Αμπιντέρ, κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

Ομάδες διασωστών είναι στο σημείο και εξετάζουν σχολαστικά τα ερείπια, για τυχόν επιζώντες, χρησιμοποιώντας εξελιγμένο εξοπλισμό σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν οποιονδήποτε είναι ακόμα ζωντανός.

Από την πλευρά τους, οι αρχές υποστηρίζουν πως κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν ενήμερους όσους περιμένουν. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιμένουν ότι επιζώντες μπορεί ακόμα να βρεθούν στα συντρίμμια.

