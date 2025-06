Κατάρ: Κλείνει ο εναέριος χώρος λόγω των απειλών του Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων

Σε προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου του προχώρησε το Κατάρ, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας, εν μέσω αυξημένων εντάσεων στον Περσικό Κόλπο και νέων απειλών από το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή.

Η εξέλιξη ήρθε έπειτα από νέα προειδοποιητικά μηνύματα της Τεχεράνης για «αντίποινα» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, στον απόηχο επιθέσεων σε πυρηνικές ιρανικές εγκαταστάσεις.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Ντόχα ενημέρωσε τους Αμερικανούς πολίτες μέσω email να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας, ενώ παρόμοια σύσταση εξέδωσε και η Βρετανία για τους υπηκόους της που βρίσκονται στο Κατάρ.

Παρότι η επίσημη ανακοίνωση δεν ανέφερε συγκεκριμένους λόγους για τις συστάσεις, γίνεται σαφές πως συνδέονται με την αυξανόμενη αστάθεια στην περιοχή και την ανησυχία για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση, με επίκεντρο το Ιράν και τις σχέσεις του με τη Δύση.

