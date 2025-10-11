ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Το Κατάρ ετοιμάζει βάση της πολεμικής του αεροπορίας στις ΗΠΑ

«Είναι απλώς ένα ακόμη δείγμα της συνεργασίας μας. Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, απευθυνόμενος στον Καταριανό ομόλογό του

LifO Newsroom
Φωτ.: X
Οι Ηνωμένες Πολιτείες οριστικοποίησαν μια συμφωνία που θα επιτρέψει στο Κατάρ να κατασκευάσει εγκατάσταση της πολεμικής του αεροπορίας στην πολιτεία Άινταχο, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η εγκατάσταση - όπου πιλότοι από το Κατάρ θα εκπαιδεύονται στην πτήση μαχητικών αεροσκαφών F-15 - θα δημιουργηθεί στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Mountain Home, στη βορειοδυτική πολιτεία των ΗΠΑ.

«Αυτό είναι απλώς ένα ακόμη παράδειγμα της συνεργασίας μας», είπε ο Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Καταρινό υπουργό Άμυνας, Σαούντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, στο Πεντάγωνο, την Παρασκευή.

Ο Χέγκσεθ επαίνεσε επίσης το Κατάρ για τον «σημαντικό ρόλο» που διαδραματίζει στις προσπάθειες που ηγείται ο Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων.

Το Κατάρ - μαζί με την Αίγυπτο και την Τουρκία - έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο ως διαμεσολαβητής κατά τη διάρκεια μηνών έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Την Παρασκευή, ο Χέγκσεθ δήλωσε:

«Είμαι περήφανος που σήμερα υπογράφουμε μια επιστολή αποδοχής για την κατασκευή εγκατάστασης της Αεροπορίας του Εμιράτου του Κατάρ στη βάση Mountain Home στο Άινταχο».

«Η τοποθεσία θα φιλοξενεί μια ομάδα μαχητικών F-15 του Κατάρ και πιλότων, ώστε να ενισχυθεί η κοινή εκπαίδευση, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η διαλειτουργικότητα των δυνάμεών μας. Είναι απλώς ένα ακόμη δείγμα της συνεργασίας μας. Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς», είπε ο Χέγκσεθ απευθυνόμενος στον αλ-Θάνι.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου δεν ανέφερε πόσα καταρινά F-15 θα σταθμεύουν στην εγκατάσταση του Άινταχο, ούτε πότε αυτή θα τεθεί σε λειτουργία.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα - συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού στρατού - για την υπεράσπιση του Κατάρ».

Η απόφαση αυτή ισοδυναμεί με μια εξαιρετικά ισχυρή συμφωνία ασφαλείας ανάμεσα στις ΗΠΑ και έναν κομβικό αραβικό σύμμαχο, που θυμίζει σε μεγάλο βαθμό μια συμμαχία τύπου ΝΑΤΟ.

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στις 9 Σεπτεμβρίου, που στόχευσαν στελέχη της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, σκοτώνοντας αρκετά κατώτερα μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης καθώς και έναν Καταρινό αξιωματούχο ασφαλείας.

Το Κατάρ φιλοξενεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, την αλ-Ουντέιντ (al-Udeid).

Η βάση αυτή — όπου βρίσκεται το αρχηγείο όλων των αμερικανικών αεροπορικών επιχειρήσεων στην περιοχή — δέχθηκε επίθεση νωρίτερα φέτος από το Ιράν, ως αντίποινα για αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Διεθνή

