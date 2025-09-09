Επιδρομές στην Ντόχα: «Δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο» - Η υπόσχεση του Τραμπ στον εμίρη του Κατάρ

«Ατυχή» χαρακτηρίζουν οι ΗΠΑ την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ.

Λίγες ώρες μετά την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ, έναν ισχυρό σύμμαχο των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, όσο και με τον εμίρη του Κατάρ.

Μάλιστα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σε δηλώσεις της, έκανε λόγο για «έναν μονομερή βομβαρδισμό σε κυρίαρχο κράτος» που έφερε σε δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο, ξεκαθαρίζοντας πως η επίθεση αυτή δεν εξυπηρετεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μετά την επίθεση ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντάς του ότι επιθυμεί να γίνει γρήγορα ειρήνη, ενώ μιλώντας στη συνέχεια με τον εμίρη του Κατάρ, τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στο έδαφος της χώρας του.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Κάρολαϊν Λέβιτ, ο Λευκός Οίκος ενημερώθηκε από το Πεντάγωνο ότι το Ισραήλ θα εξαπέλυε επίθεση στη Χαμάς στο Κατάρ σήμερα το πρωί. Έπειτα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέθεσε στον κορυφαίο σύμβουλό του να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση.

«Ο πρόεδρος θεωρεί το Κατάρ ισχυρό σύμμαχο και φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών και αισθάνεται ιδιαίτερα άσχημα για το σημείο όπου σημειώθηκε η επίθεση. Πιστεύει ότι αυτό το ατυχές περιστατικό θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για ειρήνη. Επιθυμεί να τελειώσει άμεσα αυτός ο πόλεμος, να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι και να αποδοθούν οι σοροί των νεκρών», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η απάντηση του Κατάρ

Ο εμίρης Σεΐχ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, τόνισε ότι το Κατάρ «θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει την ασφάλεια και την κυριαρχία του».

Παράλληλα, η Ντόχα με επιστολή της προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατήγγειλε ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί «την απερίσκεπτη ισραηλινή συμπεριφορά και τη συνεχιζόμενη διατάραξη της περιφερειακής ασφάλειας». «Το κράτος του Κατάρ καταδικάζει απερίφραστα αυτή τη δειλή εγκληματική επίθεση, που συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων», ανέφερε η πρέσβειρα του Κατάρ στον ΟΗΕ, Άλια Αχμέντ Σαΐφ Αλ-Θάνι, σε επιστολή της προς το Συμβούλιο. Πρόσθεσε ότι «διεξάγονται έρευνες στο ανώτατο επίπεδο» και ότι θα δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από Guardian