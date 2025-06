Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι έχει το δικαίωμα να απαντήσει στην ιρανική επίθεση στην Ντόχα

Καμία ανθρώπινη απώλεια δεν προκάλεσε η ιρανική επίθεση με πυραύλους κατά της αμερικανικής βάσης Al Udeid, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, το οποίο επιβεβαίωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχαίτισαν με επιτυχία τους πυραύλους.

Σε επίσημη ανακοίνωση, το Κατάρ ανέφερε πως η επικράτεια και ο εναέριος χώρος του παραμένουν «ασφαλείς», ενώ πρόσθεσε ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων και τα προληπτικά μέτρα που είχαν ληφθεί συνέβαλαν στο να μην υπάρξουν τραυματισμοί ή θύματα.

«Χάρη στον Θεό, στην ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων και στα προληπτικά μέτρα που είχαν ενεργοποιηθεί, το περιστατικό δεν προκάλεσε καμία απώλεια», δήλωσε το υπουργείο Άμυνας.

Η Ντόχα πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αντίδρασης, υπογραμμίζοντας πως διατηρεί το δικαίωμα απάντησης, «άμεσα, αναλογικά προς τη φύση και την κλίμακα της επίθεσης και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Iran has launched missiles at US military bases in Qatar and Iraq. pic.twitter.com/ap8NvoNhYz

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες μετά την εκτόξευση τουλάχιστον έξι ιρανικών πυραύλων προς τη βάση Al Udeid, η οποία φιλοξενεί περίπου 9.000 Αμερικανούς στρατιώτες και αποτελεί την κύρια εγκατάσταση της CENTCOM στη Μέση Ανατολή.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση, το Ιράν ανακοίνωσε, μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ότι ο αριθμός των πυραύλων που εκτοξεύθηκαν προς τη βάση αντιστοιχεί στον αριθμό των βομβών που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ στα πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων το Σαββατοκύριακο.

Η Τεχεράνη πρόσθεσε ότι επέλεξε να στοχεύσει τη βάση Al Udeid επειδή βρίσκεται εκτός κατοικημένης περιοχής. Όπως αναφέρει το Sky News, η τοποθέτηση του Ιράν ερμηνεύεται από ορισμένους αναλυτές ως μήνυμα περιορισμένης αντίδρασης, ενδεχομένως με στόχο την αποκλιμάκωση.

A state of panic and fear swept through residents in Qatar following the interception of Iran’s missiles launched toward U.S. bases. pic.twitter.com/Lk37N9TpC7