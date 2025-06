Ιράν: Επίθεση με πυραύλους κατά της αμερικανικής βάσης στο Κατάρ

Σε επικίνδυνη τροχιά κλιμάκωσης μπαίνει η ένταση στον Περσικό Κόλπο, μετά την εκτόξευση τουλάχιστον έξι ιρανικών πυραύλων προς την αμερικανική βάση Al Udeid στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στη Μέση Ανατολή και περιφερειακή έδρα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται διεθνή πρακτορεία, οι πύραυλοι ερρίφθησαν λίγα 24ωρα μετά τα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ σε τρεις μεγάλες πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι στόχοι «εξολοθρεύτηκαν», ωστόσο παρατηρητές του ΟΗΕ τονίζουν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις.

Το Κατάρ ανακοίνωσε προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου του λίγα λεπτά πριν από την εκτόξευση των πυραύλων, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας. Την ίδια ώρα, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας τόσο στην Al Udeid όσο και σε αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ, υπό τον φόβο νέων επιθέσεων.

Στο Κατάρ σταθμεύουν περίπου 9.000 Αμερικανοί στρατιώτες, ενώ η βάση Al Udeid αποτελεί κρίσιμο επιχειρησιακό κόμβο για τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι αρχές του Κατάρ δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για την επίθεση, ωστόσο τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Πεντάγωνο παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

BREAKING: Tensions escalate in Doha, Qatar, as reports claim Iran launched seven missiles targeting U.S. military bases, including six aimed at Al Udeid Air Base. Sources say all missiles were intercepted, but no official confirmation from Qatar or the U.S. Qatar halted air… pic.twitter.com/DOCzUOquey