Κατάπαυση πυρός και στον Λίβανο; Τι λέει το Ισραήλ και τι το Πακιστάν

Κατάπαυση πυρός στην περιοχή συμφώνησαν Ιράν και ΗΠΑ, ωστόσο άγνωστο παραμένει τι θα γίνει στον Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαρίφ, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους συμφώνησαν να τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός «παντού», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, στο πλαίσιο μεσολάβησης του Πακιστάν με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που διαρκεί πλέον πάνω από πέντε εβδομάδες.

Κατάπαυση πυρός και στον Λίβανο;

«Με τη μέγιστη ταπεινότητα, έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μαζί με τους συμμάχους τους, συμφώνησαν (να εφαρμοστεί) άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλων χωρών, με άμεση ισχύ», ανέφερε ο Σαρίφ μέσω X, πληκτρολογώντας τις τρεις τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα.

Ωστόσο, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε λίγο μετά τις 06:00 ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο», αντικρούοντας την ανακοίνωση που έκανε νωρίτερα για αυτό ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ εξήρε το ότι συμφωνήθηκε «κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν» τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Βαγδάτη απευθύνει έκκληση να διεξαχθεί «σοβαρός και διαρκής διάλογος» που θα επιτρέψει να αντιμετωπιστούν οι «ριζικές αιτίες» της σύγκρουσης και να «ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη», ανέφερε η διπλωματία του Ιράκ- όπου χθες Τρίτη σκοτώθηκαν επτά άμαχοι στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή κι όπου ο απολογισμός των νεκρών ξεπερνά τους 100 από το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης την 28η Φεβρουαρίου.

Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καλωσορίζει την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν» και προτρέπει τις εμπόλεμες πλευρές να «τηρήσουν τους όρους» της συμφωνίας και να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις ώστε να υπάρξει «διαρκής και περιεκτική ειρήνη στην περιοχή» της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.