Πανηγυρισμοί στην Τεχεράνη για την κατάπαυση πυρός: Έκαψαν σημαίες ΗΠΑ-Ισραήλ, φώναξαν Αλλάχου Άκμπαρ

Πανηγυρισμοί ξέσπασαν στην Τεχεράνη μετά την ανακοίνωση για κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το Ισραήλ να την αποδέχεται.

Μεγάλο πλήθος υποστηρικτών της κυβέρνησης του Ιράν κατέκλυσε δρόμους της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Πολλοί είναι εκείνοι που έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ και Ισραήλ ενώ φώναξαν παράλληλα, Αλλάχου Άκμπαρ, υψώνοντας τα χέρια τους.

Πολύς κόσμος γέμισε την πλατεία της Επανάστασης, στο κέντρο της πόλης, μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο SNN, που θεωρείται ότι πρόσκειται στην παραστρατιωτική δύναμη των Μπασίτζ.

Ρεπόρτερ του δικτύου επιτόπου έκρινε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «υποκλίθηκε» στο Ιράν, ότι αποδέχθηκε τις αξιώσεις του.

«Το ότι η θέση μας στα Στενά του Ορμούζ ενισχύθηκε σημαίνει ότι το Ιράν νίκησε», δήλωσε Ιρανή στο ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο, μιλώντας για «την εκδίκησή μας εναντίον αυτού που διατεινόταν πως έχει τον μεγαλύτερο και πιο προηγμένο στρατό στον κόσμο», προφανώς αναφερόμενη στον Αμερικανό πρόεδρο.

Η κατάπαυση πυρός Ιράν - ΗΠΑ

Το σχέδιο δέκα σημείων της Τεχεράνης που υποβλήθηκε στην Ουάσινγκτον ως βάση για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα δεχθούν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν να συνεχιστεί, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού ουρανίου, καθώς και να προχωρήσουν στην άρση όλων των κυρώσεων που επιβάλλονται σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το σχέδιο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ιρανικό ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν «επί της αρχής» να συναφθεί σύμφωνο «μη επίθεσης», ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν «υπό τον έλεγχο» του Ιράν, ότι θα γίνουν αποδεκτά τα «δικαιώματα» του Ιράν ως προς τον εμπλουτισμό ουρανίου και ότι θα υπάρξει «άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρακτορείο ειδήσεων MEHR και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε ότι το Ιράν δέχεται να ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο ανακωχής διάρκειας δύο εβδομάδων, υπό τον όρο ότι θα σταματήσουν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ. «Αν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν σταματήσουν, οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας θα σταματήσουν τις αμυντικές επιχειρήσεις τους», ανέφερε ο Αραγτσί μέσω X, εξ ονόματος του ιρανικού ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

«Για περίοδο δύο εβδομάδων, θα είναι εφικτή η ασφαλής διέλευση από το στενό του Χορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών περιορισμών», πρόσθεσε, λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε από τις δυο πλευρές πως οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να διαπραγματευτούν για δυο εβδομάδες τον τερματισμό του πολέμου.

«Αποφασίστηκε στο ανώτατο επίπεδο ότι το Ιράν θα προχωρήσει, για περίοδο δύο εβδομάδων» σε διαπραγματεύσεις «με την αμερικανική πλευρά στο Ισλαμαμπάντ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας. «Αυτό δεν σημαίνει το τέλος του πολέμου» και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών παρά «αφού» ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, τόνισε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας πως η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσε να παραταθεί εάν υπάρξει «συμφωνία των δυο πλευρών» για αυτό.