Κατά λάθος meme: Η έκπληκτη Νικόλ Κίντμαν έγινε viral μετά το χαστούκι του Σμιθ στον Ροκ

Η Νικόλ Κίντμαν έγινε άθελα της meme και μια φωτογραφία της έγινε viral στο Twitter, μετά το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ, στα Όσκαρ 2022.

Στη φωτογραφία, η σταρ απεικονίζεται σοκαρισμένη με ανοιχτό το στόμα να κοιτάζει σε ένα σημείο, κατά τη διάρκεια της τελετής των Όσκαρ 2022. Χρήστες του Twitter άρχισαν να κοινοποιούν τη φωτογραφία της συγκλονισμένης Νικόλ Κίντμαν, σπεύδοντας να σχολιάσουν ότι ήταν η αντίδρασή της στην άνευ προηγουμένου επίθεση του Σμιθ στον Ροκ. Ωστόσο, έσφαλαν, καθώς το στιγμιότυπο της σταρ τραβήχτηκε νωρίτερα, σύμφωνα με την Daily Mail.

The award "the best reaction in live drama" goes to #NicoleKidman#Oscars #Oscars2022 #AcademyAwards pic.twitter.com/uGU18RCPgF