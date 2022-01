O Νταν Κλέι έχει δημιουργήσει την Κάρι Ντράγκσοου, τo drag alter ego της τηλεοπτικής Κάρι Μπράντσο του «Sex and the City» με τις ευλογίες της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Η Κάρι Ντράγκσοου έχει κατάφερε να συγκεντρώσει χιλιάδες φανς που δεν χορταίνουν να βλέπουν τις εναλλακτικές αναπαραστάσεις του αγαπημένου τηλεοπτικού χαρακτήρα.

Είτε πρόκειται για τα κλασικά της σύνολα SATC είτε για τα πιο πρόσφατα από το, And Just Like That…, η Κάρι Ντράγκσοου είναι εξαιρετική.

Ο Κλέι εμπνεύστηκε για πρώτη φορά να μεταμορφωθεί στον συγκεκριμένο χαρακτήρα για το Halloween το 2016.

Σύντομα, όμως, δημιούργησε έναν λογαριασμό στο Instagram στον οποίο όχι μόνο αναδημιουργεί τα ρούχα της Κάρι αλλά γράφει και λεζάντες γραμμένες με τη φωνή του χαρακτήρα.

Η original εκδοχή της τηλεοπτικής περσόνας, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δε, δεν έχει παρά επαίνους για την άλλη Κάρι. Το ζευγάρι είχε συναντηθεί από κοντά κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του Watch What Happen Live! με τον Άντι Κοέν το 2018.

Ο Κλέι στέφθηκε νικητής του OMG Drag Pageant και έλαβε το νικητήριο τρόπαιο τότε από την ίδια την Πάρκερ. «Αν κοιτάξεις τη σελίδα του Νταν στο Instagram, είναι συγκλονιστικό αυτό που κάνει», είπε η Πάρκερ.

Με πληροφορίες του PinkNews