Καρχαρίας ξεβράστηκε σε παραλία- Η προσπάθεια των λουόμενων να τον τραβήξουν ξανά στη θάλασσα

Ένας καρχαρίας ξεβράστηκε στην παραλία της Πενσακόλα στη Φλόριντα και λουόμενοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν να επιστρέψει στο νερό.

Την περασμένη Πέμπτη οι παραθεριστές στην συγκεκριμένη παραλία της Φλόριντα είδαν έναν καρχαρία μάκο να παρασέρνεται στην ακτή από το κύμα και να σπαρταράει μην μπορώντας να αναπνεύσει έξω από το νερό. Τέσσερις ντόπιοι επενέβησαν σέρνοντάς τον από το ουραίο πτερύγιο πίσω στη θάλασσα.

Η διάσωση του καρχαρία καταγράφηκε σε βίντεο από έναν από τους παραθεριστές και έγινε αμέσως viral στα social media. Στο βίντεο φαίνονται οι τέσσερις άνδρες να αρπάζουν τον καρχαρία από το πτερύγιο και να προσπαθούν να τον σύρουν στο νερό, ενώ αυτός παλεύει.

Κάποιες φωνές ακούγονται και από την παραλία: «Είναι πολύ επικίνδυνο, μην το κάνεις», φωνάζει μια γυναίκα. Και πράγματι, σύμφωνα με την οργάνωση American Oceans , οι καρχαρίες μάκο είναι από τους πιο επικίνδυνους, παρόλο που σπάνια κυνηγούν ανθρώπους. Ο καρχαρίας μάκο, εξηγεί η ΜΚΟ, έχει το δεύτερο ισχυρότερο δάγκωμα στον κόσμο.

WOW! Check out this Mako shark stranded along the shore this week in Pensacola Beach, Florida. Thankfully beachgoers got this big fella back into the Gulf, well done guys! 🦈 Credit: Tina Fey pic.twitter.com/m8oFKzDCt2