Καραμπόλα στην Αίγυπτο με τουλάχιστον 35 νεκρούς

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 53 τραυματίστηκαν σήμερα σε καραμπόλα στην Αίγυπτο, στο οποίο ενεπλάκησαν αρκετά οχήματα.

Η καραμπόλα έγινε στον δρόμο που ενώνει το Κάιρο με την Αλεξάνδρεια στη βόρεια ακτή της Αιγύπτου. Η εφημερίδα Al-Ahram που δημοσιεύει κατάλογο των ονομάτων κάνει λόγο για 18 νεκρούς και 53 τραυματίες λόγω του τροχαίου δυστυχήματος. Ωστόσο, σύμφωνα με την αγγλόφωνη εκδοχή της διαδικτυακής Al-Ahram, που επικαλείται το υπουργείο Υγείας και Πληθυσμού της Αιγύπτου, οι νεκροί είναι 32 και οι τραυματίες 63.

Οι πρώτες πληροφορίες που προκύπτουν από αστυνομικές πηγές, η καραμπόλα προκλήθηκε από διαρροή πετρελαίου σε ένα από τα αυτοκίνητα, στην περιοχή της Μπεχέιρα, περίπου 132 χλμ. βόρεια της αιγυπτιακής πρωτεύουσας Κάιρο.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αναποδογυρισμένο φορτηγό στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας η άσφαλτος του οποίου έχει εν μέρει καεί. Πιο πέρα, τουλάχιστον ένα λεωφορείο και ένα μικρό λεωφορείο φαίνεται πως έχουν καεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως και πολλά αυτοκίνητα, ορισμένα από τα οποία καίγονται ακόμη. Στο σημείο επικρατεί πανικός, ενώ κόσμος ξεσπά σε κραυγές. Την ίδια ώρα, ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού έχει υψωθεί στον ουρανό.

A multi-vehicle crash in Egypt’s Beheira governorate kills 28 and wounds 60 others pic.twitter.com/LuTJoFWYmp