Κανάρια Νησιά: Οι κάτοικοι κοιμούνται σε αυτοκίνητα και σπηλιές λόγω υπερτουρισμού

Ακτιβιστές και περιβαλλοντολόγοι στα Κανάρια Νησιά αποκάλυψαν ότι οι κάτοικοι αναγκάζονται να ζουν στα αυτοκίνητά τους - ακόμα και σε σπηλιές - λόγω του τουρισμού.

Για τον λόγο αυτό έχουν προγραμματιστεί για τις 20 Απριλίου μαζικές διαδηλώσεις κατά του τουρισμού στα νησιά Τενερίφη, Φουερτεβεντούρα, Γκραν Κανάρια, Λανζαρότε και Λας Πάλμας. Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι των Καναρίων καταφεύγουν σε απελπισμένα μέτρα για να περιορίσουν τον αριθμό των τουριστών που επισκέπτονται τα αξιοθέατα. Ζωγραφίζουν αντιτουριστικά γκράφιτι και βάζουν ψεύτικες πινακίδες «κλειστό λόγω συνωστισμού» για να αποτρέψουν τους παραθεριστές.

Ο Ivan Cerdena Molina, ακτιβιστής της Ένωσης Φίλων της Φύσης της Τενερίφης (ATAN) δήλωσε στον Olive Press: «Δεν έχουμε τίποτα εναντίον των μεμονωμένων τουριστών, αλλά η βιομηχανία αυξάνεται και αυξάνεται και καταναλώνει τόσους πολλούς πόρους που το νησί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Πρόκειται για κρίση, πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα επειγόντως. Οι άνθρωποι ζουν στα αυτοκίνητά τους, ακόμη και σε σπηλιές, και οι ντόπιοι δεν μπορούν να φάνε, να πιουν ή να ζήσουν καλά. Η Airbnb και η Booking.com είναι σαν καρκίνος που κατατρώει το νησί σιγά-σιγά. Τα οφέλη του τουρισμού δεν φθάνουν στους κατοίκους, των οποίων οι μισθοί δεν έχουν αυξηθεί εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα η ποιότητα ζωής εδώ να καταρρέει».

Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει ομάδες όπως το "Canarias se exhausta" (Τα Κανάρια Νησιά εξαντλούνται), η οποία πρωτοστατεί στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. «Ήρθε η ώρα να μποϊκοτάρουμε, με τα μέσα που διαθέτουμε, την τουριστική δραστηριότητα που μας διώχνει από τον ίδιο μας τον τόπο», ανέφεραν μέλη της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ακτιβιστές στα Κανάρια Νησιά λένε ότι καθίσταται αδύνατο για πολλούς ντόπιους να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση λόγω της εκτόξευσης των τιμών των ακινήτων εξαιτίας του τουρισμού. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με καταγγελίες, η τεράστια αύξηση τουριστών φέρεται να έχει οδηγήσει σε συμφόρηση των υπηρεσιών υγείας, σε κατάρρευση του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, σε έλλειψη νερού για την κατανάλωση και τον γεωργικό τομέα, σε υπερπληθυσμό προστατευόμενων χώρων, σε αύξηση της εγκληματικότητας και σε απώλεια της βιοποικιλότητας.

