Κανάρια Νησιά: Φουντώνει το κίνημα κατά του υπερτουρισμού – Μαζικές διαδηλώσεις

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν χτες τους δρόμους της Τενερίφης διαμαρτυρόμενοι για τον μαζικό τουρισμό και ζητώντας από τις αρχές να προχωρήσουν σε προσωρινούς περιορισμούς στις αφίξεις τουριστών.

Κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Άνθρωποι ζουν εδώ» και «Δεν θέλουμε να δούμε το νησί μας να πεθάνει», διαδηλωτές καλούσαν για αλλαγές στην τουριστική βιομηχανία που αντιπροσωπεύει το 35% του ΑΕΠ στο αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων.

«Αυτό δεν είναι ένα μήνυμα κατά του τουρίστα, αλλά ενάντια σε ένα τουριστικό μοντέλο που δεν ωφελεί αυτή τη γη και πρέπει να αλλάξει», είπε ένας από τους διαδηλωτές στο Reuters κατά τη διάρκεια της πορείας στην πρωτεύουσα της Τενερίφης, Σάντα Κρουθ ντε Τενερίφε.

Μικρότερες πορείες πραγματοποιήθηκαν σε άλλα μέρα στο νησιωτικό σύμπλεγμα και σε άλλες ισπανικές πόλεις. Όλες οργανώθηκαν από περίπου 12 περιβαλλοντικές οργανώσεις εν όψει της περιόδου αιχμής των θερινών διακοπών.

Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι τοπικές αρχές θα πρέπει να περιορίσουν προσωρινά τον αριθμό των επισκεπτών για να μετριάσουν την πίεση στο περιβάλλον, τις υποδομές και το απόθεμα κατοικιών των νησιών και να περιορίσουν τις αγορές ακινήτων από ξένους.

Το αρχιπέλαγος των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων επισκέφθηκαν σχεδόν 14 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες το 2023, σε μια αύξηση 13% συγκριτικά με 2022, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Thousands of islander’s took to the streets of my favourite holiday destination on Saturday to protest the problems caused by mass tourism & to demand politicians do something.



Weyler Square in the #Tenerife capital Santa Cruz was packed & they hold a genuine grievance.🙁🏝 pic.twitter.com/Ft3Odk3SY5