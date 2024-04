Ιταλία: Το Ατράνι εκφράζει φόβους υπερτουρισμού λόγω Ρίπλεϊ

Υπό τον φόβο των αρνητικών συνεπειών του υπερτουρισμού βρίσκεται μία μερίδα κατοίκων και επιχειρηματιών στο Ατράνι, το χωριό που γυρίστηκε η νέα σειρά Ρίπλεϊ, του Netflix.

Όταν ο ομώνυμος χαρακτήρας του Άντριου Σκοτ στη νέα επιτυχημένη σειρά του Netflix, Ρίπλεϊ, ταξιδεύει από τη Νάπολη στο χωριό Ατράνι, το ξεχαρβαλωμένο λεωφορείο στο οποίο επιβαίνει έχει τον δρόμο σχεδόν για τον εαυτό του. Μια βέσπα είναι το μόνο όχημα που περνάει από την άλλη πλευρά. Όταν βρίσκει τον Ντίκι Γκρίνλιφ στην παραλία, ο πλούσιος Αμερικανός και η κοπέλα του είναι οι μόνοι άνθρωποι που κάνουν ηλιοθεραπεία στην άμμο.

Facebook Twitter Η ακτή του Αμάλφι που βρίσκεται το Ατράνι είναι εξαιρετικά δημοφιλής / Φωτογραφία: Getty Images

Οι επισκέπτες στην ακτή του Αμάλφι σήμερα θα βρεθούν μπροστά σε μία τελείως διαφορετική εικόνα: Σε αντίθεση με το 1961, ο δρόμος μεταξύ Ποζιτάνο και Σαλέρνο είναι πλέον γνωστός τόσο για τη θέα που προσφέρει όσο και για την κυκλοφοριακή συμφόρηση που ταλαιπωρεί τους επισκέπτες - αλλά και τους ντόπιους. Το Ατράνι μπορεί να είναι λιγότερο δημοφιλές από το γειτονικό Αμάλφι, αλλά το καλοκαίρι την παραλία του καταλαμβάνουν σειρές από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Μόνο μια μικρή περιοχή, ίσως το ένα πέμπτο του χώρου, είναι η δημόσια spiaggia libera, η ελεύθερη παραλία.Μετά την κυκλοφορία του Ripley στο Netflix, η Airbnb ανέφερε αύξηση 93% στις κρατήσεις στην περιοχή, η οποία περιλαμβάνει το Ραβέλο, μια μεγαλύτερη πόλη λίγα χιλιόμετρα βορειοανατολικά.

Στο χωριό, το οποίο διαθέτει ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και μερικά B&B και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ορισμένες επιχειρήσεις είναι ευχαριστημένες με την προβολή μέσω του Netflix. Ο Antonio Buonocore, ο οποίος διευθύνει το παραλιακό εστιατόριο Le Arcate, δήλωσε στον Guardian: «Η άψογη φωτογραφία έχει σίγουρα φέρει στο μικρό μας χωριό επιπλέον δημοσιότητα». Αλλά, πολλοί ανησυχούν σχετικά με το πόσο βιώσιμο θα είναι αυτό. Η Antonella Florio, των διαμερισμάτων Maison Escher, είπε: «Αυτή η ακτή είναι κορεσμένη από υπερτουρισμό. Αν έρθουν περισσότεροι επισκέπτες λόγω της σειράς, ελπίζω ειλικρινά να μην έρθουν στη high σεζόν». Η Luisa Criscolo, διευθύντρια ακινήτων στο Chiara's House, συμφώνησε: «Αν ο τουρισμός αναπτυχθεί, υπάρχει κίνδυνος σχετικά με την έξυπνη διαχείρισή του. Το χωριό μας δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε τεράστιους αριθμούς τουριστών. Αυτοκίνητα, λεωφορεία και μοτοσικλέτες μπλοκάρουν την κυκλοφορία. Οι αρχές πρέπει να διατηρήσουν έναν αξιοπρεπή αριθμό χώρων ανοιχτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε ορισμένες επισκέψεις να μπορούν να διοχετεύονται σε άλλες εποχές του χρόνου, και πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τη χρήση των πλωτών μεταφορών και να προσφέρουν συχνότερες υπηρεσίες σε μικρότερα λεωφορεία».

Facebook Twitter Το Ατράνι είναι ένα μικρό χωριό με μόλις 800 κατοίκους στο Αμάλφι / Φωτογραφία: Getty Images

Στο βιβλίο της Patricia Highsmith του 1955 The Talented Mr Ripley, ο Ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ, ο Γκρίνλιφ ζει στο φανταστικό Mongibello. Το τηλεοπτικό συνεργείο κατέληξε στο Ατράνι αφού έψαξε στην ακτή για μια τοποθεσία που ταιριάζει στο ασπρόμαυρο στυλ της σειράς (εμπνευσμένο από το εικονογραφημένο βιβλίο του 2018 Neorealismo: The New Image in Italy 1932-1960). Ο σχεδιαστής παραγωγής της σειράς, David Gropman, είπε στο Netflix ότι αγάπησε την «απίστευτη γεωγραφία του Ατράνι… τη σχέση της κεντρικής πλατείας με την παραλία, όλα αυτά τα απίστευτα μονοπάτια, αυτός ο λαβύρινθος από σκάλες και διαδρόμους». Αυτή η ομορφιά φαίνεται τώρα πως θα προσελκύσει τόσο κόσμο, που το μικρό χωριό των 800 κατοίκων ενδεχομένως να μην μπορεί να διαχειριστεί.

Με πληροφορίες από Guardian