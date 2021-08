Πληροφορίες αναφέρουν πως ακούστηκε έκρηξη σε μία από τις πύλες του αεροδρομίου «Χαμίντ Καρζάι» στην Καμπούλ.

Πυρά εκτοξεύθηκαν εναντίον ιταλικού μεταγωγικού αεροσκάφους σήμερα καθώς έφευγε από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, δήλωσε πηγή του υπουργείου Άμυνας της Ιταλίας.

Το αεροπλάνο δεν υπέστη ζημιές κατά το συμβάν, πρόσθεσε η πηγή.

Ιταλός δημοσιογράφος που επέβαινε στην πτήση δήλωσε στο Sky 24 TG πως το αεροσκάφος μετέφερε σχεδόν 100 Αφγανούς πολίτες όταν δέχθηκε πυρά μερικά λεπτά μετά την απογείωσή του.

Reuters reports an Italian defence source says shots were fired at an Italian military plane that was flying out of Kabul.



