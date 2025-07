«Καμία διοίκηση, κανένας έλεγχος»: Αξιωματικός της Χαμάς μιλά στο BBC για πλήρη απώλεια ελέγχου στη Γάζα

Ένας ανώτερος αξιωματικός των δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η παλαιστινιακή οργάνωση έχει χάσει περίπου το 80% του ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας, με ένοπλες τοπικές φατρίες να καλύπτουν πλέον το διοικητικό κενό.

Ο αξιωματικός, με βαθμό υπολοχαγού, υποστήριξε ότι η δομή διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, έπειτα από μήνες ισραηλινών αεροπορικών και χερσαίων επιχειρήσεων που διέλυσαν την πολιτική, στρατιωτική και αστυνομική ηγεσία της οργάνωσης.

Ο ίδιος τραυματίστηκε την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023 με την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, και έκτοτε έχει αποσυρθεί για λόγους υγείας. Μίλησε στο BBC υπό καθεστώς ανωνυμίας, αποστέλλοντας ηχητικά μηνύματα στα οποία περιγράφει εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης εντός της Γάζας.

«Ας είμαστε ρεαλιστές: δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα από τη δομή ασφαλείας. Το 95% της ηγεσίας έχει σκοτωθεί. Όλες οι βασικές μορφές έχουν εξαλειφθεί», είπε.

«Ουσιαστικά, τι σταματά το Ισραήλ από το να συνεχίσει τον πόλεμο; Λογικά, πρέπει να τον συνεχίσει μέχρι τέλους. Έχει το πάνω χέρι, ο κόσμος είναι σιωπηλός, τα αραβικά καθεστώτα σιωπούν, οι συμμορίες κυριαρχούν, η κοινωνία καταρρέει».

Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2023, ο τότε υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είχε δηλώσει πως η Χαμάς «δεν υφίσταται πλέον ως στρατιωτικός σχηματισμός» και ότι πλέον δρα σε καθεστώς ανταρτοπόλεμου.

Σύμφωνα με τον Παλαιστίνιο αξιωματικό, η οργάνωση επιχείρησε να ανασυγκροτηθεί κατά την 57ήμερη εκεχειρία με το Ισραήλ νωρίτερα φέτος, αναδιοργανώνοντας τα πολιτικά, στρατιωτικά και επιχειρησιακά της συμβούλια. Ωστόσο, μετά τη λήξη της κατάπαυσης πυρός τον Μάρτιο, το Ισραήλ έθεσε εκ νέου στο στόχαστρο ό,τι είχε απομείνει από την ηγεσία και την εσωτερική δομή της Χαμάς.

«Η κατάσταση ασφαλείας είναι μηδενική. Ο έλεγχος της Χαμάς είναι μηδενικός. Δεν υπάρχει ηγεσία, δεν υπάρχει διοίκηση, δεν υπάρχει επικοινωνία. Οι μισθοί καθυστερούν και όταν καταβάλλονται, δεν αρκούν ούτε για τα βασικά. Κάποιοι πεθαίνουν στην προσπάθεια να τους παραλάβουν. Είναι απόλυτη κατάρρευση.»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, το κεντρικό συγκρότημα ασφαλείας της Χαμάς, το γνωστό Ansar, λεηλατήθηκε από πολίτες.

«Έκλεψαν τα πάντα. Τα γραφεία, τα στρώματα, ακόμα και λαμαρίνες. Και κανείς δεν παρενέβη. Ούτε αστυνομία, ούτε καμία δύναμη ασφαλείας».

Η κατάρρευση του ελέγχου της Χαμάς έχει δημιουργήσει ένα βαθύ κενό εξουσίας, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματικό, καλύπτουν πλέον τοπικές ένοπλες φατρίες. Αυτές οι ομάδες, συνδεδεμένες με ισχυρές οικογένειες και τοπικά δίκτυα, διαθέτουν πρόσβαση σε όπλα, άνδρες και χρηματοδότηση, και δραστηριοποιούνται σχεδόν σε όλη τη Γάζα — κυρίως όμως στο νότιο τμήμα.

Ξεχωρίζει η περίπτωση του Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ, ηγέτη μίας από αυτές τις ομάδες, ο οποίος έχει τραβήξει την προσοχή και της Παλαιστινιακής Αρχής αλλά και άλλων περιφερειακών παικτών. Τον περασμένο μήνα, το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι έχει προμηθεύσει με όπλα τον Αμπού Σαμπάμπ, εξέλιξη που προκάλεσε ανησυχία εντός της Χαμάς.

Ο ίδιος ο αξιωματικός επιβεβαιώνει ότι η Χαμάς έχει τοποθετήσει επικήρυξη στον Αμπού Σαμπάμπ, όχι εξαιτίας της στρατιωτικής του ισχύος, αλλά επειδή υπάρχει φόβος πως θα μπορούσε να εξελιχθεί σε συμβολικό σημείο συσπείρωσης των αντιπάλων της οργάνωσης.

«Η Χαμάς δεν ενοχλεί τους απλούς κλέφτες. Ο κόσμος πεινάει. Δεν θέλουν να προκαλέσουν χάος. Αλλά αυτόν; Αν τον εντοπίσουν οι μαχητές της Χαμάς, ίσως τον προτιμήσουν από τα ισραηλινά άρματα.»

Πηγές στη Γάζα ανέφεραν στο BBC ότι ο Αμπού Σαμπάμπ προσπαθεί να συντονιστεί με άλλες ένοπλες ομάδες για τη δημιουργία ενιαίου συμβουλίου, με στόχο την πλήρη ανατροπή της κυριαρχίας της Χαμάς.

