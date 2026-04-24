Και η Νορβηγία σχεδιάζει απαγόρευση των social για ανήλικους κάτω των 16 ετών

Η χώρα θα καταστήσει τις εταιρείες τεχνολογίας υπεύθυνες για τον έλεγχο της ηλικίας των νεαρών χρηστών

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προτείνει απαγόρευση της χρήσης των social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών και θα καταστήσει τις εταιρείες τεχνολογίας υπεύθυνες για τον έλεγχο της ηλικίας των νεαρών χρηστών.

«Εισάγουμε αυτή τη νομοθεσία επειδή θέλουμε μια παιδική ηλικία στην οποία τα παιδιά να μπορούν να είναι παιδιά», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε.

«Το παιχνίδι, οι φιλίες και η καθημερινή ζωή δεν πρέπει να καταληφθούν από αλγορίθμους και οθόνες. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο για την προστασία της ψηφιακής ζωής των παιδιών», δήλωσε ο Στέρε.

Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο ως το τέλος του 2026, πρόσθεσε η κυβέρνηση μειοψηφίας των Εργατικών.

Υπενθυμίζεται πως ένας νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media για άτομα κάτω των 15 ετών ψηφίστηκε την Τετάρτη, από το τουρκικό κοινοβούλιο, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Επίσης, στην Αυστραλία, η νομοθεσία υποχρεώνει πλέον τις εταιρείες τεχνολογίας να αποτρέπουν τη χρήση των πλατφορμών τους από άτομα κάτω των 16 ετών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 49,5 εκατ. δολάρια.

Επιπλέον, στην Ελλάδα, από 1η Ιανουαρίου 2027 θα τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση χρήσης των social για ανήλικους κάτω των 15 ετών. Την ανακοίνωση έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης.

