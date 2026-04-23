Τουρκία: Ψήφισαν νόμο που απαγορεύει την πρόσβαση στα social για άτομα κάτω των 15 ετών

Σύμφωνα με τον νόμο, οι ψηφιακές πλατφόρμες θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας

Φωτ. αρχείου Unsplash
Ένας νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media για άτομα κάτω των 15 ετών ψηφίστηκε χθες, Τετάρτη, το βράδυ από το τουρκικό κοινοβούλιο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με τον νόμο, σε άτομα κάτω των 15 ετών θα απαγορεύεται η εγγραφή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και οι ψηφιακές πλατφόρμες θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, ανέφερε το τουρκικό ειδησεογραφικό κανάλι NTV.

Οι γονείς θα έχουν στη διάθεσή τους μέσα για την παρακολούθηση του χρόνου που περνούν τα παιδιά τους μπροστά σε οθόνες, καθώς και των διαδικτυακών δαπανών, ενώ «σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα υποχρεούνται να παρέμβουν εντός μίας ώρας από τη διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου, πρόσθεσε το NTV.

Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανέφερε το Anadolu.

Αρκετές χώρες συζητούν την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε την καθιέρωση μιας «ημέρας εκτός σύνδεσης» κάθε μήνα για τους νέους, ώστε να μπορούν να επανασυνδεθούν με το διάβασμα ή τον αθλητισμό, «τη ζωτικότητα της πραγματικής ζωής», ενόψει μιας ευρωπαϊκής συνάντησης «συντονισμού» για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των δεκαπέντε ετών.

Την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι ηγέτες 12 χωρών της ΕΕ (Αυστρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ισπανία) συζήτησαν έναν παρόμοιο περιορισμό στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό αντιπροσωπεύει διπλάσιο αριθμό χωρών που αρχικά προσφέρθηκαν εθελοντικά να το πράξουν το περασμένο φθινόπωρο, γεγονός που δείχνει ότι το μέτρο «κερδίζει έδαφος», σημείωσε με ικανοποίηση ο Γάλλος πρόεδρος.

 
Tags

