Η Johnson & Johnson ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει τις παραδόσεις εμβολίων της στην Ευρώπη, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Νωρίτερα σήμερα, έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) εξετάζει την αναστολή χορήγησης του εμβολίου της Johnson & Johnson μετά από 6 περιστατικά θρομβώσεων.

Πρόκειται για έξι γυναίκες μεταξύ 18 -48 ετών σε 7 εκατ. εμβολιασμούς στην χώρα, σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους ενήμερους με την απόφαση.

#BREAKING Johnson & Johnson says it will delay European Covid-19 vaccine rollout pic.twitter.com/kfOOhBXVUt