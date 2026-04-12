Σκωτία και Ουαλία απαγορεύουν σταδιακά τις κυνοδρομίες

Αυξανόμενες πιέσεις δέχεται η κυβέρνηση της Αγγλίας προκειμένου να προχωρήσει σε απαγόρευση των κυνοδρομιών, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις σε Σκωτία και Ουαλία να τις καταργήσουν σταδιακά.

Ομάδα βουλευτών των Εργατικών, σε συνεργασία με οργανώσεις για την προστασία των ζώων, ζητά από τον Κιρ Στάρμερ να προχωρήσει σε αντίστοιχη νομοθετική κίνηση, χαρακτηρίζοντας τις κυνοδρομίες «σκληρή και παρωχημένη πρακτική».

Σύμφωνα με φιλοζωικές οργανώσεις, χιλιάδες σκύλοι έχουν πεθάνει τα τελευταία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας των αγώνων, οι οποίοι θεωρούνται «εκ φύσεως επικίνδυνοι».

Κυνοδρομίες: «Ένα άθλημα που προκαλεί τραυματισμούς και θανάτους»

Η πρόεδρος της διακομματικής κοινοβουλευτικής ομάδας για την ευημερία των ζώων, Ιρίν Κάμπελ, δήλωσε ότι κάθε χρόνο χιλιάδες λαγωνικά τραυματίζονται σε αγώνες, από κατάγματα μέχρι θανατηφόρα περιστατικά.

«Ακόμη και όταν αποσύρονται από τους αγώνες, πολλά από αυτά τα σκυλιά θανατώνονται επειδή κρίνονται ακατάλληλα για υιοθεσία», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η πρακτική πρέπει να τερματιστεί.

Αντίστοιχα, ο βουλευτής Νιλ Ντάνκαν-Τζόρνταν σημείωσε ότι η πίεση των ζώων στα όριά τους «για διασκέδαση και κέρδος» οδηγεί συχνά σε σοβαρούς τραυματισμούς ή και πρόωρο θάνατο. Παρά τις πιέσεις, η κυβέρνηση εμφανίζεται επιφυλακτική. Η υπουργός Πολιτισμού, Λίζα Νάντι, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για απαγόρευση των κυνοδρομιών στην Αγγλία, επισημαίνοντας ότι το άθλημα εξακολουθεί να έχει απήχηση και οικονομική σημασία.

Κυνοδρομίες: Διαφορετικές γνώμες εντός των Εργατικών

Την ίδια στιγμή, εντός των Εργατικών υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ορισμένοι φοβούνται ότι μια απαγόρευση θα μπορούσε να αποξενώσει ψηφοφόρους της εργατικής τάξης, καθώς οι κυνοδρομίες έχουν ιστορικά συνδεθεί με λαϊκά στρώματα.

Ο πρώην βουλευτής των Εργατικών Μάικλ Ντάγκερ εκτιμά ότι η αντίστοιχη απόφαση στην Ουαλία είχε αρνητικό αντίκτυπο στην εκλογική επιρροή του κόμματος, προειδοποιώντας για παρόμοιες συνέπειες και στην Αγγλία.

Από την πλευρά τους, πολιτικοί που αντιτίθενται στην απαγόρευση υποστηρίζουν ότι πρόκειται για υπερβολική παρέμβαση του κράτους. Ο βουλευτής Λι Άντερσον χαρακτήρισε την πιθανή απαγόρευση «επίθεση στην κουλτούρα της εργατικής τάξης», τονίζοντας ότι η προστασία των ζώων μπορεί να διασφαλιστεί μέσω αυστηρών κανόνων και ελέγχων, όχι μέσω καθολικών απαγορεύσεων.

Πάντως, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται οργανώσεις για την προστασία των ζώων, μεταξύ 2018 και 2023 καταγράφηκαν περίπου 2.700 θάνατοι λαγωνικών και περισσότερα από 26.500 περιστατικά τραυματισμών.

Η επικεφαλής της RSPCA, Τζο Ρόουλαντ, υπογράμμισε ότι «κανένα ζώο δεν θα πρέπει να υποφέρει ή να πεθαίνει για λόγους ψυχαγωγίας», χαρακτηρίζοντας το άθλημα εγγενώς επικίνδυνο.

Με πληροφορίες από Guardian