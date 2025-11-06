ΔΙΕΘΝΗ
Ιταλία: Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο στο Τορίνο - Τραυματίστηκαν μαθητές

Ένας νεκρός από το τροχαίο ατύχημα στην Ιταλία - Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή σχολικού λεωφορείου και αυτοκινήτου σημειώθηκε σήμερα στο Τορίνο της Ιταλίας, με συνέπεια ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστούν μαθητές.

Συγκεκριμένα, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο γεμάτο μαθητές κοντά στο Τορίνο, ενώ από τη σύγκρουση, όπως ειπώθηκε, σκοτώθηκε ο οδηγός του Ι.Χ. οχήματος και τραυματίστηκαν δεκάδες παιδιά.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 7:00 το πρωί, στην είσοδο της πόλης Αρινιάνο, στη διασταύρωση των οδών Borgo Cremera και Borgonuovo. Σύμφωνα με τις Αρχές, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με το αυτοκίνητο να συνθλίβεται. Ο οδηγός, ο 33χρονος Πάβελ Μπιρσέι, ρουμανικής καταγωγής και κάτοικος Μομπέλο στην επαρχία του Τορίνο, ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια, παρά τις προσπάθειες των διασωστών.

Ιταλία: 16 οι τραυματισμένοι μαθητές από το τροχαίο

Στο σχολικό λεωφορείο επέβαιναν περίπου πενήντα μαθητές, ηλικίας 14 έως 17 ετών, οι περισσότεροι από την περιοχή του Άστι, που κατευθύνονταν προς σχολεία στο Κιέρι. Οι τραυματίες, συνολικά δεκαέξι άτομα, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής – κανένας τους δεν φέρει σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των Αρχών, ο οδηγός του αυτοκινήτου, πιθανότατα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του  σε μια στροφή, περνώντας στο αντίθετο ρεύμα. Ο οδηγός του λεωφορείου προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση στρίβοντας δεξιά, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τη γλιτώσει.

Το δυστύχημα θυμίζει ανάλογο περιστατικό που σημειώθηκε πριν από μία εβδομάδα στην πόλη Όντερτσο, κοντά στην Τρεβίζο, όπου ένας 85χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του και έντεκα μαθητές τραυματίστηκαν, όταν το σχολικό λεωφορείο ανετράπη σε χαντάκι.

Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο στην περιοχή του Τορίνο μέσα σε λίγες ώρες. Το απόγευμα της Τετάρτης, μια 45χρονη γυναίκα, η Ντανιέλα Γκερασίμ, έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από φορτηγό βαν Fiat Ducato στο Μονκαλιέρι, λίγο έξω από την πόλη.

Με πληροφορίες από La Repubblica

LIFO NEWSROOM
 
 