Ιστορική εκλογή δύο μαύρων γυναικών στη Γερουσία των ΗΠΑ

Για πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ, δύο μαύρες γυναίκες εξελέγησαν στη Γερουσία την ίδια ημέρα.

Η Angela Alsobrooks, εκτελεστική διευθύντρια της κομητείας Prince George’s στο Μέριλαντ, και η εκπρόσωπος Lisa Blunt Rochester από το Ντέλαγουερ, αμφότερες Δημοκρατικές, έγραψαν ιστορία το βράδυ της Τρίτης με την εκλογή τους.

Η εκλογή τους ανεβάζει σε τέσσερις τον αριθμό των μαύρων γυναικών που έχουν εκλεγεί ποτέ στη Γερουσία. Η πρώτη ήταν η Carol Moseley Braun το 1992, ενώ η δεύτερη ήταν η Κάμαλα Χάρις το 2016. Η γερουσιαστής της Καλιφόρνιας, Laphonza Butler, είναι η τρίτη μαύρη γυναίκα που υπηρέτησε στο σώμα, αν και δεν εξελέγη. Ανέλαβε καθήκοντα μέσω διορισμού το 2023 για να ολοκληρώσει τη θητεία της εκλιπούσας Dianne Feinstein και δεν διεκδικεί επανεκλογή.

Η Alsobrooks, 53 ετών, και η Blunt Rochester, 62 ετών, αναμένεται να ορκιστούν το 2025, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη Γερουσία, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία θα υπηρετούν δύο μαύρες γυναίκες ταυτόχρονα.

In the words of my friend @AlsobrooksForMD — "Soon, we'll call each other Sister Senators" pic.twitter.com/Rtjm2NT3Hn