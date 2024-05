Ισραήλ: Συνεχίζει την επιχείρηση στη Ράφα- Δεν καλύπτεται από την πρόταση για κατάπαυση πυρός

Το Ισραήλ εξακολουθεί να σχεδιάζει να προχωρήσει σε ένα σχέδιο 90 ημερών για την εισβολή στη Ράφα, το οποίο η Ουάσινγκτον έχει δεσμευτεί να σταματήσει, σύμφωνα με αναφορές.

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο της χώρας αποφάσισε να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του προκειμένου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων, ανέφερε ο δημοσιογράφος Μπαράκ Ραβίντ στο X.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η πρόταση της Χαμάς «απέχει» πολύ από τις απαιτήσεις του Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ θα στείλει αντιπροσωπεία για να συζητήσει σχετικά.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπολύει πλέον στοχευμένες επιθέσεις στην ανατολική Ράφα, ανέφερε το Reuters επικαλούμενο δήλωση. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι πλήττει στόχους της Χαμάς στην περιοχή.

The IDF is currently conducting targeted strikes against Hamas terror targets in eastern Rafah in southern Gaza. pic.twitter.com/bmZgoNKXMB