Ισραήλ: Στους δρόμους και οι μαθητές που απείχαν από την πρώτη ημέρα στο σχολείο - Ζητούν ειρήνη στη Γάζα

Μερικοί μαθητές κρατούσαν πλακάτ με την επιγραφή «Όχι μαθήματα χωρίς τους ομήρους»

Με αποχή ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στο Ισραήλ όπου μαθητές διαμαρτυρήθηκαν για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ισραηλινοί μαθητές βγήκαν σήμερα στους δρόμους για να ζητήσουν την απελευθέρωση των ομήρων καθώς και μια συμφωνία ειρήνης στη Γάζα.

Εκατοντάδες μαθητές απέκλεισαν διασταύρωση κεντρικής λεωφόρου στο βόρειο τμήμα της χώρας ζητώντας μια συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς ώστε να διευκολυνθεί η απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται σ' αυτό το παλαιστινιακό έδαφος, μετέδωσε ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet.

Μερικοί μαθητές κρατούσαν πλακάτ με την επιγραφή «Όχι μαθήματα χωρίς τους ομήρους».

Η νέα σχολική χρονιά άρχισε σήμερα για τους περίπου 2,5 εκατομμύρια μαθητές στο Ισραήλ μετά τις θερινές διακοπές.

Η εφημερίδα Times of Israel ανέφερε ότι μαθητές σε δεκάδες σχολεία αρνήθηκαν να μπουν στις τάξεις τους σε διαμαρτυρία για τις μάχες στη λωρίδα της Γάζας που συνεχίζονται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Μαθητές απέκλεισαν επίσης, τις εισόδους των σχολείων τους, μεταξύ άλλων και στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, οι μαθητές 17 σχολείων στο κεντρικό Ισραήλ μετέχουν στην κινητοποίηση.

Η Haaretz ανέφερε ότι περίπου 100 εκπρόσωποι των μαθητών συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ, σημείο πολυάριθμων συγκεντρώσεων και διαμαρτυριών αφότου 1.250 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 250 άλλοι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα στη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Αποφασίσαμε να απεργήσουμε για να δείξουμε αλληλεγγύη στους ομήρους επειδή είναι Ισραηλινοί όπως εμείς», δήλωσε στη Haaretz ο Ανόχ Κοέν, μαθητής της Τρίτης Λυκείου.

