Ισραήλ: Στους δρόμους και οι μαθητές που απείχαν από την πρώτη ημέρα στο σχολείο - Ζητούν ειρήνη στη Γάζα

Με αποχή ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στο Ισραήλ όπου μαθητές διαμαρτυρήθηκαν για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ισραηλινοί μαθητές βγήκαν σήμερα στους δρόμους για να ζητήσουν την απελευθέρωση των ομήρων καθώς και μια συμφωνία ειρήνης στη Γάζα.

Εκατοντάδες μαθητές απέκλεισαν διασταύρωση κεντρικής λεωφόρου στο βόρειο τμήμα της χώρας ζητώντας μια συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς ώστε να διευκολυνθεί η απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται σ' αυτό το παλαιστινιακό έδαφος, μετέδωσε ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet.

Today is the first day of school in Israel, and some 70 high schools across the country are participating in a strike calling for an immediate hostage deal and an end to the war in Gaza. They’re protesting outside the Education Ministry in Tel Aviv pic.twitter.com/xkAbDpyY5L — Linda Dayan (@LindaDayan9) September 1, 2025

Μερικοί μαθητές κρατούσαν πλακάτ με την επιγραφή «Όχι μαθήματα χωρίς τους ομήρους».

Η νέα σχολική χρονιά άρχισε σήμερα για τους περίπου 2,5 εκατομμύρια μαθητές στο Ισραήλ μετά τις θερινές διακοπές.

Η εφημερίδα Times of Israel ανέφερε ότι μαθητές σε δεκάδες σχολεία αρνήθηκαν να μπουν στις τάξεις τους σε διαμαρτυρία για τις μάχες στη λωρίδα της Γάζας που συνεχίζονται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Nationwide strike: Looks like Israeli students having enough - one of them:

"Palestinian children, my age and younger, are being killed by the thousands, and the numbers continue to rise"https://t.co/7ggyJNtyUQ — wpfeiffer (@hungpony) September 1, 2025

Μαθητές απέκλεισαν επίσης, τις εισόδους των σχολείων τους, μεταξύ άλλων και στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, οι μαθητές 17 σχολείων στο κεντρικό Ισραήλ μετέχουν στην κινητοποίηση.

Η Haaretz ανέφερε ότι περίπου 100 εκπρόσωποι των μαθητών συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ, σημείο πολυάριθμων συγκεντρώσεων και διαμαρτυριών αφότου 1.250 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 250 άλλοι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα στη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Αποφασίσαμε να απεργήσουμε για να δείξουμε αλληλεγγύη στους ομήρους επειδή είναι Ισραηλινοί όπως εμείς», δήλωσε στη Haaretz ο Ανόχ Κοέν, μαθητής της Τρίτης Λυκείου.