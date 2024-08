Το Ισραήλ σκότωσε τον επικεφαλής της Χαμάς στη Τζενίν - Χτύπησε με drone το αυτοκίνητό του

Τον επικεφαλής της Χαμάς στη Τζενίν Ουασέμ Χαζέμ και άλλους δύο παλαιστίνιους μαχητές ανακοίνωσε ότι σκότωσε ο ισραηλινός στρατός, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη βόρεια Σαμάρεια, όταν drone έπληξε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τον IDF, ο ηγέτης της Χαμάς στη Τζενίν, Χαζέμ συμμετείχε στη διεξαγωγή και καθοδήγηση πυροβολισμών και βομβιστικών επιθέσεων και συνεχώς προωθούσε τρομοκρατικές δραστηριότητες στην περιοχή της Ιουδαίας και της Σαμάρειας.

Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι Ισραηλινοί στρατιώτες έλεγξαν το όχημα και δημοσιογράφος του AFP είδε διασώστες να ανασύρουν πτώματα από το εσωτερικό του.

🔴 Wassem Hazem, the head of Hamas in Jenin, was eliminated during a counterterrorism operation in the northern Samaria area. He was identified alongside a terrorist cell in a vehicle in the area.



Hazem was involved in carrying out and directing shooting and bombing attacks,… pic.twitter.com/TioV7BkZhS