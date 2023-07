Ισραήλ: Ψηφίστηκε η δικαστική μεταρρύθμιση - Διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Παρά τις μαζικές διαμαρτυρίες οι Ισραηλινοί βουλευτές ενέκριναν ένα ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο, με το οποίο περιορίζεται η δυνατότητα του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ ως προς την ακύρωση ορισμένων αποφάσεων της κυβέρνησης, εφόσον τις θεωρεί «παράλογες».

Είναι η πρώτη φορά που εγκρίνεται μία τέτοια μεταρρύθμιση, την οποία προωθεί η κυβέρνηση συνασπισμού του Ισραήλ, κι έχει ως στόχο να αυξήσει τις αρμοδιότητες της αιρετής εξουσίας έναντι εκείνων της δικαστικής. Την ίδια ώρα, η ψήφιση του νομοσχεδίου έχει προκαλέσει μερικές από τις μεγαλύτερες διαμαρτυρίες στην ιστορία του Ισραήλ. Πολλοί διαδηλωτές υποστηρίζουν πως απειλείται η δημοκρατία, ωστόσο η κυβέρνηση από την πλευρά της, ισχυρίζεται ότι κάτι τέτοιο ήταν αναγκαίο ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη εξισορρόπηση των εξουσιών.

Το εν λόγω νομοσχέδιο πέρασε από την Κνεσέτ με 64 ψήφους υπέρ και καμία κατά, αφού οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με ορισμένους από αυτούς να φωνάζουν «Ντροπή!». Σε δηλώσεις του στην Κνεσέτ, δηλαδή στο κοινοβούλιο, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιάιρ Λαπίντ είπε για το νομοσχέδιο πως είναι μια «εξαγορά από μια ακραία μειοψηφία επί της ισραηλινής πλειοψηφίας». Ωστόσο, ο υπουργός Δικαιοσύνης του Ισραήλ Γιαρίν Λεβίν συνεχάρη τους βουλευτές, λέγοντάς τους: «Κάναμε το πρώτο βήμα σε μια ιστορική διαδικασία για τη διόρθωση του δικαστικού συστήματος».Ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, βρισκόταν στο κοινοβούλιο για την ψηφοφορία ώρες αφότου έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο ύστερα από απρογραμμάτιστη χειρουργική επέμβαση το Σάββατο.

Η ψηφοφορία ήρθε ύστερα από αναταραχές μηνών στη χώρα, με τον πρόεδρο του Ισραήλ να προειδοποιεί τους πολιτικούς ηγέτες, τη Δευτέρα, ότι η χώρα βρίσκεται «σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης».

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, μια μη κυβερνητική οργάνωση και ο ηγέτης της κεντρώας αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά του νόμου.

Παράλληλα, χιλιάδες διαδηλωτές που είχαν συρρεύσει στην Ιερουσαλήμ κατέκλυσαν τον αυτοκινητόδρομο κοντά στο κοινοβούλιο και συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι άνοιξαν τελικά τον δρόμο, χρησιμοποιώντας νερό υπό πίεση για να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι αστυνομικοί ψέκασαν τους συγκεντρωμένους και με μια δυσώδη ουσία.

#Israel | Protesters hold #Israeli flags as they demonstrate following a parliamentary vote on a contested bill that limits Supreme Court powers near the #Knesset in #Jerusalem pic.twitter.com/EjCw32TVlT