ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Το Ισραήλ παρέλαβε τα λείψανα τριών ακόμη ομήρων από τη Γάζα

Η Χαμάς δήλωσε ότι τα λείψανα βρέθηκαν σε τούνελ, ενώ οι σοροί άλλων ομήρων δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Το Ισραήλ παρέλαβε τα λείψανα τριών ακόμη ομήρων από τη Γάζα Facebook Twitter
Φωτ. Γάζα
0

Εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τα λείψανα τριών ακόμη ομήρων.

Σε ανακοίνωση της η Χαμάς, εξήγησε ότι τα λείψανα εντοπίστηκαν την Κυριακή μέσα σε ένα τούνελ στη νότια Γάζα, ενώ μετά την επιστροφή του στο Ισραήλ, εξετάστηκαν από ιατροδικαστικούς εμπειρογνώμονες και ταυτοποιήθηκαν.

«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε τις οικογένειες των ομήρων που έπεσαν στη μάχη ότι οι συγγενείς τους επαναπατρίστηκαν στο Ισραήλ και ταυτοποιήθηκαν», αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η οποία αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

Τα λείψανα ανήκουν στον 21χρονο Αμερικανοϊσραηλινό λοχαγό Ομέρ Νεούτρα, τον 19χρονο δεκανέα Οζ Ντανιέλ και τον 40χρονο συνταγματάρχη Ασάφ Χαμαμί.

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 10 Οκτωβρίου, Παλαιστίνιοι μαχητές είχαν παραδώσει τα λείψανα 17 ομήρων, με άλλους 11 να παραμένουν στη Γάζα, πριν από τη χθεσινή παράδοση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι σοροί οκτώ ομήρων παραμένουν ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακα και οι μαχητές της Χαμάς παραδίδουν ένα ή δύο σώματα κάθε λίγες μέρες.

Ωστόσο, το Ισραήλ έχει ζητήσει να επιταχυνθεί η διαδικασία, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις έχει αναφέρει ότι τα λείψανα που παραδόθηκαν δεν ανήκαν σε ομήρους. Από την πλευρά της, η Χαμάς εξηγεί ότι η διαδικασία είναι δύσκολη λόγω της εκτεταμένης καταστροφής στη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει μέχρι στιγμής γυρίσει τα λείψανα 15 Παλαιστινίων σε αντάλλαγμα για τα λείψανα ενός Ισραηλινού ομήρου.

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας δυσκολεύονται να ταυτοποιήσουν τα σώματα χωρίς τη βοήθεια κιτ DNA και από τα 225 λείψανα που έχουν επιστραφεί από την έναρξη της εκεχειρίας, έχουν ταυτοποιηθεί μόλις 75, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο έχει αναρτήσει φωτογραφίες των σορών ελπίζοντας ότι οι οικογένειες θα μπορέσουν να τους αναγνωρίσουν.

Με πληροφορίες από Guardian

Η ανταλλαγή λειψάνων αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πρώτης φάσης της εκεχειρίας, η οποία έχει μεσολαβηθεί από τις ΗΠΑ. 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΝΕΚΡΟΙ

Διεθνή / Σεισμός 6,3R στο Αφγανιστάν: Νέος απολογισμός για νεκρούς και τραυματίες - «Αισθητός ως την Καμπούλ»

Ο νέος φονικός σεισμός έπληξε το βόρειο Αφγανιστάν έπειτα από τη σεισμική δόνηση 6 βαθμών στα τέλη Αυγούστου στις επαρχίες Κουνάρ, Λαγκμάν και Νανγκαρχάρ
LIFO NEWSROOM
Ληστεία στο Λούβρο: Έγινε από μικροεγκληματίες και όχι από επαγγελματίες, λέει η εισαγγελέας

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: «Έγινε από μικροεγκληματίες και όχι από επαγγελματίες» λέει η εισαγγελέας

Η εισαγγελέας του Παρισιού εκτιμά πως η συγκεκριμένη ληστεία δεν συνδέεται με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος και δηλώνει αισιόδοξη ότι τα κοσμήματα μπορούν να ανακτηθούν άθικτα
LIFO NEWSROOM
JK ROWLING GLAMOUR

Διεθνή / JK Rowling: Το εξώφυλλο με τις τρανς γυναίκες που την εξόργισε και η απάντηση του περιοδικού

Στο εξώφυλλο ποζάρει μια ομάδα τρανς γυναικών φορώντας μπλουζάκια «Protect the Dolls» που δημιουργήθηκαν από τον σχεδιαστή Connor Ives για να συγκεντρώσουν χρήματα για το φιλανθρωπικό ίδρυμα Trans Lifeline
LIFO NEWSROOM
 
 