Ερντογάν - Μερτς: Διαφώνησαν για Γάζα, συμφώνησαν για την Τουρκία στην Ευρώπη

Ανοιχτή διαφωνία για τον πόλεμο στη Γάζα είχαν κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Ο Φρίντριχ Μερτς επισκέπτεται για πρώτη φορά την Άγκυρα από τη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα Γερμανού πρωθυπουργού, ωστόσο «συγκρούστηκε» με τον Ερντογάν στο κομμάτι της Γάζας. Μάλιστα, σε ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου για τον παλαιστινιακό θύλακα, εάν το Βερολίνο στηρίζει την επιχείρηση του Ισραήλ κατά της Χαμάς, απάντησε σχετικά: «Έχουμε στηρίξει -ως χώρα- το Τελ Αβίβ από τη στιγμή της θεμελίωσής του ως κράτος».

«Αυτό δεν σημαίνει πως στηρίζουμε την ισραηλινή κυβέρνηση σε κάθε της απόφαση, όμως το Ισραήλ έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας, και μόλις μία απόφαση χρειαζόταν για να μην υπάρξουν θύματα στον πόλεμο: η Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους» είπε ο Μερτς, για να απαντήσει ο Ερντογάν: «Δεν το βλέπει η Γερμανία; Πρόκειται για γενοκτονία».

Ερντογάν - Μερτς: Η προοπτική Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στα ευρωτουρκικά η γερμανική πλευρά δήλωσε ότι θέλει την Τουρκία στην ΕΕ, επισήμανε, όμως, πως «ο δρόμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει από τα κριτήρια της Κοπεγχάγης». Ένα από τα κυρίαρχα θέματα ήταν η αμυντική συνεργασία, με αιχμή την αγορά από την Τουρκία των μαχητικών Eurofighter, για τα οποία όμως έχουν αρθεί οι γερμανικές αντιρρήσεις, γεγονός που οδήγησε άλλωστε στη συμφωνία του Ταγίπ Ερντογάν με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ τη Δευτέρα.

Αναφερόμενος στη συνεργασία της Τουρκίας με την Ευρώπη σε θέματα άμυνας, ο Γερμανός καγκελάριος, στη συνέντευξη που ακολούθησε τη συνάντηση, έκανε λόγο για μία «νέα γεωπολιτική διαδικασία», στην οποία «καθοριστική θα είναι η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων». Στο πλαίσιο αυτό, τάχθηκε υπέρ της ανάπτυξης της στρατηγικής συνεργασίας με την Τουρκία, η οποία «δεν μπορεί, δεν πρέπει να μείνει εκτός».

«Η Τουρκία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας σε όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας που μας απασχολούν. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτή τη βάση και θα επανεκκινήσουμε τον στρατηγικό διάλογο. Θα συνεργαστούμε πιο στενά σε θέματα πολιτικής ασφάλειας. Για παράδειγμα, όσον αφορά την αγορά αεροσκαφών Eurofighter» σημείωσε ο Γερμανός καγκελάριος, σχολιάζοντας ότι «η νέα γεωπολιτική κατάσταση απαιτεί από πολλές απόψεις στενότερη συνεργασία για τα στρατηγικά συμφέροντα και των δύο πλευρών».

Στο ίδιο θέμα της αμυντικής συνεργασίας, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι «υπό το πρίσμα των μεταβαλλόμενων συνθηκών ασφάλειας στην Ευρώπη, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν στον τομέα της προμήθειας προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας και να επικεντρωθούμε σε κοινά έργα».

Χαιρέτισε με ικανοποίηση «τα θετικά βήματα», όπως είπε, έχει κάνει η Γερμανία στον τομέα αυτό τον τελευταίο καιρό, όπως στη διαδικασία για τα Eurofighter. «Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική που έχει αποκτήσει η Τουρκία στον τομέα της άμυνας, φαίνεται ότι έχουμε μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας με τη Γερμανία. Μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη συνεργασία» συμπλήρωσε ο κ. Ερντογάν.

Ερντογάν - Μερτς: Η συμφωνία για το μεταναστευτικό

Για το μεταναστευτικό και με δεδομένο ότι το Βερολίνο να «βλέπει» την Τουρκία ως ανάχωμα για τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη, ο καγκελάριος Μερτς δήλωσε ότι «η συνεργασία μας όσον αφορά τις επιστροφές (σ.σ. μεταναστών στην Τουρκία) είναι εξαιρετικά σημαντική και επιθυμούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία των τελευταίων μηνών.

Από τον Μάιο, έχουμε πραγματοποιήσει περισσότερες επιστροφές από ό,τι σε ολόκληρο το 2024, αλλά πρέπει να σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο σε αυτόν τον τομέα».

Με πληροφορίες από Bild, ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τι σημαίνει η συμφωνία Στάρμερ και Ερντογάν για τα Eurofighters